vor 50 Min.

Wie der Vater, so der Sohn

Carsten Rieth ist Rotary-Präsident

Auf den Tag genau 17 Jahre nach seinem Vater Harald Rieth hat Carsten Rieth die Rotary-Amtskette in Landsberg übernommen. Der neue Präsident ist Diplom-Kaufmann und Geschäftsführer des gleichnamigen Landsberger Baustoffhandels. Der 40-Jährige gehört dem hiesigen Rotary Club seit 2013 an und freut sich darauf, als 46. Präsident nicht nur eine Familientradition fortsetzen zu dürfen, sondern auch neue Schwerpunkte zu setzen, heißt es in einer Mitteilung. Sein Motto für die nächsten zwölf Monate lautet „Jungen Mitgliedern eine Chance geben!“ Nach Rieths Verständnis solle Rotary nicht nur die Welt verbinden, sondern Jung und Alt vernetzen und diese generationsübergreifende Freundschaft auch im Clubleben reflektieren.

Rotary ist eine wohltätige Organisation, die 1905 in Chicago gegründet wurde und sich zu einem weltumspannenden Netzwerk entwickelt hat. Von seinen heute über 1,2 Millionen Mitgliedern werden herausragende berufliche Leistungen, persönliche Integrität, eine weltoffene Einstellung sowie die Bereitschaft zum gemeinnützigen Engagement erwartet. (lt)

