vor 18 Min.

Wie viel Verkehr verträgt Landsberg noch, bis der Kollaps kommt?

Ein ganz normaler Nachmittag im Herzen von Landsberg: Die Fahrzeuge stehen Stoßstange an Stoßstange in der Katharinenstraße. Das Thema Verkehr beschäftigt die politischen Entscheidungsträger schon lange.

Jede neue Wohneinheit bringt zusätzlichen Verkehr auf die Straßen. Aber wie viel? Ein Experte zeichnet ein düsteres Bild für Landsberg.

Von Gerald Modlinger

Wenn irgendwo gebaut werden soll, geht in der Nachbarschaft schnell die Sorge um: Wie viel zusätzlicher Verkehr wird auf den Straßen zu einem neuen Wohngebiet herrschen? In der jüngsten Stadtratssitzung konnte man erfahren, wie solche zusätzlichen Verkehrsaufkommen berechnet werden können. Ganz zufrieden mit den daraus gewonnenen Erkenntnissen waren jedoch nicht alle.

Der Verkehrsplaner Dirk Kopperschläger hatte dazu zwei Beispielrechnungen mitgebracht: für das kleine Quartier Katharinen-/Saarburgstraße („Kratzerkeller“) mit 15 potenziellen Wohneinheiten und rechnerisch 31 neuen Bewohnern und das Areal an der Pfettenstraße mit 245 möglichen Wohneinheiten und 513 Bewohnern plus jeweils einigen Personen, die dort jeweils arbeiten könnten.

Diese Zahlen werden für die neuen Wohnareale errechnet

Statistisch 3,2 Wege würden pro Einwohner zurückgelegt, dazu kämen noch Besucher, Beschäftigte und Kunden, aber auch Wirtschafts- und Güterverkehr. Für die Pfettenstraße errechneten sich dabei 1723 Verkehrsbewegungen am Tag, für den Kratzerkeller 104. Auf welche Weise diese Wege (zu Fuß, mit dem Rad, mit dem Bus oder mit einem Auto) zurückgelegt werden, hänge von der Entfernung zur nächsten Bus- oder Bahnhaltestelle, der Frequenz von Bus und Bahn und zur Entfernung von Einrichtungen wie Schulen, Kindergärten und Geschäften ab.

Bei den beiden Beispiel-Quartieren errechnete sich daher durchaus ein Unterschied, was die Anteile der jeweiligen Verkehrsmittel betrifft: So kam Kopperschläger im zentraler gelegenen Bereich Katharinen-/Saarburgstraße auf einen 47-prozentigen Anteil des „Umweltverbunds“ (zu Fuß, mit dem Rad oder mit dem Bus) an den Verkehrsbewegungen, an der Pfettenstraße nur auf 35 Prozent. Von den 15 Wohneinheiten in der Katharinen-/Saarburgstraße seien daher 51 tägliche Kraftfahrzeugbewegungen (3,4 pro Wohneinheit) zu erwarten, von den 245 an der Pfettenstraße hingegen 1024 (4,2 pro Wohneinheit).

In der Pfettenstraße wird der Verkehr deutlich zunehmen

Weiter machte Dirk Kopperschlägers Ausarbeitung deutlich, dass vom Kratzerkeller eine kaum merkliche zusätzliche Verkehrsbelastung ausgehe, auf den Straßen im Umfeld der Pfettenstraße jedoch einige hundert Autofahrten pro Tag mehr zu erwarten seien. Basis all dieser Berechnungen sei das jetzt in der Stadt zu beobachtende Verkehrsverhalten.

Die 24-Stunden-Betrachtungen des Verkehrsplaners genügten Stadtrat Wolfgang Neumeier (UBV) nicht: Er fragte nach einem Modell, das auch aufzeige, ob und wann es Zeiten gebe, in denen eine Straße den Verkehr nicht mehr bewältige. „Wann ist zum Beispiel im Berufsverkehr der Punkt erreicht, an dem es zum Kollaps kommt?“, fragte Neumeier, „und wann muss der Switch erfolgen, damit andere Verkehrsmittel benutzt werden?“ „Der Switch muss jetzt erfolgen, wenn man den jetzigen Zustand nicht als befriedigend sieht“, antwortete der Verkehrsplaner. Für Neumeier war daher klar: „Wir müssen jetzt Maßnahmen ergreifen, um den Verkehr in gesunde Bahnen zu lenken.“

Kopperschläger: "Der Switch muss jetzt erfolgen"

Erkenntnisse und Ideen dafür soll der bereits vom Stadtrat beschlossene Verkehrsentwicklungsplan bringen. Ein Baustein dafür ist ein „Geh-, Rad- und Elektromobilitätskonzept“, das der Stadtrat in der Sitzung zum Preis von 80.000 Euro an ein Büro aus Hamburg vergeben hat. Skeptisch sah dieses Konzept erneut Doris Baumgartl (UBV): Sie erwarte sich davon wenige Erkenntnisse, die über die Feststellungen des Büros Brenner Bernard hinausgingen. Vonseiten der Verwaltung wurde jedoch ein „wesentlich genauerer Detaillierungsgrad“ zugesichert. Am konkreten Beispiel der Münchener Straße wollte das Henrik Lüßmann (Grüne) erklärt wissen: Ja, da könne man dann auch Baubeschreibungen für Radwege erwarten. Aufgezeigt werden auch die Wirkungsgrade einzelner Maßnahmen und welche Fördergelder es geben könnte, hieß es.

So wird in Zukunft bei Wohnprojekten verfahren

Mit diesen Auskünften waren fast alle Stadträte zufrieden: Mit 23:1 Stimmen wurde der Auftrag vergeben. Zuvor hatte noch einmal Dr. Wolfgang Weisensee (Landsberger Mitte) betont, dass es mit „kostenträchtigen Absichtserklärungen“ nicht getan sei. Die Frage sei vielmehr, „sind wir bereit die genannten Maßnahmen mitzugehen?“.

Eine konkrete Maßnahme, die zumindest erreichen soll, dass die von Bauvorhaben ausgehenden Wirkungen auf den Verkehr besser eingeschätzt werden können, beschloss der Stadtrat aufgrund eines Antrags der SPD. Bei Bebauungsplanverfahren mit Wohnbebauung und Genehmigungsverfahren für mehr als 25 Wohneinheiten sollen künftig im Rahmen der Grundlagenermittlung diese Auswirkungen vertieft untersucht werden und gesondert beraten und beschlossen werden – dies in einem möglichst frühen Stadium des Verfahrens.

