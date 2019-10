vor 23 Min.

Wieder Demo in Landsberg

Ärzte und FFF auf der Straße

Wieder eine Demonstration in Landsberg: Am Samstag ging es bei einer Tagung der Regionalgruppe der „Internationalen Ärzte für die Verhütung eines Atomkriegs/Ärzte in sozialer Verantwortung“ im Historischen Rathaus um Klima- und Friedenspolitik. Teil des Programms war ein Demonstrationszug für Klimaschutz und Frieden durch die Stadt. Unter den rund 60 Teilnehmern waren auch einige Vertreter der Bewegung „Fridays for Future“ (FFF). Abgerundet wurde die Veranstaltung mit Satire – bei einem Konzert von Hans Well und den Wellbappn. (lt)

Themen folgen