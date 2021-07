Windach

12:58 Uhr

Was das Besondere am „Summenden Acker“ in Windach ist

Eine große Informationstafel erklärt, was es mit dem „Summenden Acker“ von Erich Klas (Zweiter von rechts) südlich von Oberwindach auf sich hat. Mit auf dem Bild sind Klas’ Neffe Michael, Grafikerin Veronika Peters, Rebecca Pilz von der Unteren Naturschutzbehörde und Bürgermeister Richard Michl (von links) zu sehen. Foto: Thorsten Jordan