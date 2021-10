Windach: Von der Klostermühle zur Kunstmühle

Plus Kunst, Tourismus und Events: Der Eigentümer der ehemaligen Klostermühle in Unterwindach hat mit der Immobilie einiges vor. Auch ein Seniorenwohnkonzept beschäftigt den Gemeinderat derzeit wieder.

Wieder einmal geht es in Windach um die Zukunft der alten Klostermühle in Unterwindach. Der Eigentümer Rüdiger J. Veith stellte seine Nutzungsideen jetzt im Gemeinderat vor. Er möchte das Areal rund um die Mühle und das angrenzende Wohngebäude umgestalten.