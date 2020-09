vor 34 Min.

Wo „Bio“ nicht nur ein Label sein soll

Geschäftsführer Stefan Mayrhofer (links), Kay Ullmann (Technik) und Saskia Vöst (Assistenz) von der Landsberger Bio-Manufaktur vertreiben Bio-Lebensmittel in plastikfreier Verpackung.

Die Landsberger Bio-Manufaktur Null Zusatz vertreibt Bio-Lebensmittel in plastikfreier Verpackung. Auf was der Gründer bei der Auswahl der Produkte Wert legt

Von Dominik Stenzel

Viele Menschen wollen sich heutzutage gesund ernähren – und dabei möglichst wenig Müll produzieren. Der Landsberger Unternehmer Stefan Mayrhofer hat daraus eine Geschäftsidee entwickelt. Seine vor zwei Jahren gegründete Firma Null Zusatz vertreibt ökologische Lebensmittel, die zuvor einer strengen Prüfung unterzogen und umweltfreundlich verpackt wurden. Im Online-Shop sind etwa Gewürzmischungen, Teesorten oder Proteinpulver zu finden. Dem Landsberger Tagblatt verrät Stefan Mayrhofer, nach welchen Kriterien er seine Geschäftspartner auswählt und weshalb auf das herkömmliche Bio-Siegel kein Verlass sei.

Die Firma Null Zusatz liegt gut versteckt inmitten eines Landsberger Gewerbegebiets. In einem unscheinbaren Gebäude mit Flachdach befinden sich ein kleiner Produktionsraum sowie ein Büro, daneben steht ein Container, der als Lagerraum dient. „Wir verstehen uns als Start-Up-Unternehmen und fangen gerade erst an“, sagt Geschäftsführer Mayrhofer.

Der 53-Jährige, der sich selbst vorwiegend vegetarisch ernährt, studierte einst Sport sowie Landschaftsarchitektur und führt seit vielen Jahren ein Fotovoltaik-Unternehmen. Vor rund zwei Jahren kam schließlich die Bio-Manufaktur, eine „Herzensangelegenheit“, als zweiter Geschäftszweig hinzu. „In unserer Gesellschaft wird zu viel achtlos weggeworfen“, klagt Mayrhofer, der sich als leidenschaftlichen Hobbykoch bezeichnet. Diese Erkenntnis sei schon während seiner Kindheit, die er in den Chiemgauer Bergen verbrachte, gereift. „Es ist zwar wunderschön dort. Aber selbst an den Wanderwegen liegt überall Müll herum.“

Mit seiner Bio-Manufaktur möchte er das Problem an der Wurzel packen. Denn die Verpackungen von „Null Zusatz“ seien vollständig kompostierbar. Produkte wie Kaffee, Kokosblütenzucker oder Proteinpulver füllen Mayrhofer und seine Mitarbeiter in kleine Beutel, die aus Blättern oder Stängeln von Bio-Lebensmittelpflanzen angefertigt wurden. Selbst der Klebstoff, der zur Befestigung der Etiketten dient, ist dem Unternehmer zufolge vollständig abbaubar. Flaschen für Essig- oder Ölprodukte werden mit Naturkorken verschlossen. Bei kleineren Gläsern kommen sogenannte Blueseal-Deckel zum Einsatz, die weder Weichmacher noch andere schädliche Substanzen enthalten. Doch nicht nur übliche Verpackungsmaterialien haben bei Mayrhofer zu einem Umdenken geführt. Sondern auch die Qualität herkömmlicher Bio-Lebensmittel. „Das Standard-Biosiegel ist eigentlich ein Witz“, sagt er. Insgesamt seien mehr als 40 Zusatzstoffe zugelassen, die seiner Meinung nach in gesunden Lebensmitteln nichts zu suchen hätten.

Auf Bio-Messen knüpfte der 53-Jährige schließlich erste Kontakte zu ökologischen Produzenten. „Bei der Auswahl unserer Partner sind wir sehr wählerisch. Es gibt nicht viele, die unserer Philosophie entsprechen.“ Um sich von den Produktionsbedingungen bei den Herstellern selbst ein Bild zu machen, stattet er ihnen meist selbst einen Besuch ab. „Wenn ein Landwirt direkt neben der Autobahn anbaut, sind das für mich keine Bio-Produkte.“ Zudem müssten die angebotenen Lebensmittel natürlich auch schmecken. „Ich probiere alles selbst, verlasse mich aber auch auf das Urteil meiner Mitarbeiter und Verwandten“, sagt Stefan Mayrhofer.

Das Sortiment wächst, ist aber wegen der strengen Kriterien noch überschaubar. „Hinter jedem unserer Produkte steckt eine eigene Geschichte“, sagt Mayrhofer. Da wäre zum Beispiel das Gewürzsalz Toskana. Inspiriert von einer Mischung, die er während einer kulinarischen Reise in der italienischen Region probiert habe, entwickelte der Unternehmer sein eigenes Rezept. „Es hat zwei Jahre gedauert, bis ich zufrieden war“, sagt er. Im Onlineshop ist das Gewürzsalz jedoch nicht zu finden: Im kleinen Produktionsraum von „Null Zusatz“ sei es gar nicht möglich, große Mengen des Salzes herzustellen. Die meisten Produkte und Zutaten kommen von regionalen Anbietern. Doch es gibt auch Ausnahmen, zu denen etwa einige italienische Kräuter oder das Criollo-Kakao-Pulver aus Peru zählen.

Die Räumlichkeiten sind längst zu klein für den jungen Betrieb, bei dem neben Mayrhofer noch zwei weitere Mitarbeiter beschäftigt sind. „Wir wollen größer werden“, stellt er klar. Das Problem: Geeignete Standorte sind rar gesät. Im Idealfall, betont Stefan Mayerhofer, soll „Null Zusatz“ auch in Zukunft von Landsberg aus seine Produkte verschicken. Die Suche gestaltet sich aber als schwierig und inzwischen schaue er sich auch über die Stadtgrenzen hinaus um. „Mein Traum wäre ein alter Bauernhof, wo wir unsere Produkte auch in einem kleinen Laden anbieten können.“

