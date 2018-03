vor 4 Min.

Wohnen im Kracherhof: Das Projekt kann starten

Der Kracherhof in Eresing wird zu einem Wohnbauprojekt. Hierfür wurde eine eigene Genossenschaft gegründet.

Der Kracherhof im Herzen von Eresing steht leer. Das soll bald zu Ende sein. Eine neue Genossenschaft kümmert sich um den Umbau.

Durch den Eintrag in das Genossenschaftsregister ist es jetzt fix: Die Wohngenossenschaft „Linde“ ist handlungsfähig. Linde steht für „Leben im nachbarschaftlich-dörflichen Eresing“. Die Gründungsmitglieder wollen den leer stehenden Kracherhof in der Dorfmitte von Eresing sanieren, ausbauen und mit neuem Leben füllen, so eine Pressemitteilung.

Im Gemeinderat wurde die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes durch den Planungsverband beschlossen. Dieser wird vom Bürgermeister und den Gemeinderäten demnächst beraten. „Da wir durch die gute Zusammenarbeit im Gründer-Team zügig alle Hürden der Genossenschaftsgründung gemeistert haben, können wir uns in den nächsten Monaten dem Aufbau der Genossenschaft und dem Nutzungskonzept widmen“, so Sebastian Neu, Genossenschaftsvorstand.

Familien und ältere Menschen sollen dort einziehen

Zusammen mit zahlreichen Unterstützern teilen die Gründungsmitglieder die Vision von nachbarschaftlichen Wohnformen, dem Erhalt dörflicher Bausubstanz und Stärkung der Dorfmitte, ohne dass dafür erneut Fläche verbraucht wird. Unter dem Dach des Ortsbild prägenden Bauernhauses und der Wirtschaftsgebäude sollen Familien und ältere Menschen bezahlbare Wohnungen mit hohem Aufenthaltswert finden. Fortschrittliche und barrierefreie Wohnformen schaffen die Voraussetzung für eine lebendige Nachbarschaft im Ortskern, heißt es in der Pressemitteilung weiter. (lt)

