vor 20 Min.

Wohnungen für sozial Schwache

Im neuen Stadtviertel „Urbanes Leben am Papierbach“ in Landsberg entsteht auch sozialer Wohnraum

Bei der Entwicklung des neuen Wohnviertels „Urbanes Leben am Papierbach“ war es der Stadt von Anfang an wichtig, gemeinsam mit dem Projektentwickler ehret + klein für sozialen Wohnraum zu sorgen. Konkret sind 30 Prozent der Quartiersfläche für geförderte Wohnungen reserviert, teilen Investor und Stadt in einer Pressemeldung mit. Ab sofort sei die Voranmeldung für die nächsten 16 Wohnungen möglich.

Bereits Ende 2020 veräußerte die Am Papierbach Entwicklungsgesellschaft (APE) drei SoBoN-Wohnungen (sozialgerechte Bodennutzung) an der „Alten Schmiede“ (Baufeld B2). Mit dem Verkauf von über 50 geförderten Wohneinheiten „Am Papierbogen“ (Baufeld A3) an die staatliche Wohnungsbaugesellschaft BayernHeim werde weiterer bezahlbarer Wohnraum geschaffen. Vorausgegangen war der Grundsatzbeschluss des Stadtrats zur Richtlinie zur „sozialgerechten Bodennutzung“ (SoBoN). Deren Ziel ist es, kontinuierlich bezahlbaren Miet- und Eigentumswohnraum für Menschen mit unterem und mittlerem Einkommen zu schaffen.

Ab jetzt bietet der Projektentwickler in Kooperation mit der Stadt SoBoN-Wohnungen insbesondere für Familien aus Landsberg an. Die günstigen Wohnungen liegen an der Spöttinger Straße in den „Spöttinger Höfen“ (Baufeld A2), die sich gerade noch im Bau befinden. Insgesamt werden laut Pressemeldung 16 SoBoN-Wohnungen zum Verkauf angeboten. Die Wohnungsgrößen reichen von Drei-Zimmer bis zu Vier-Zimmer-Wohnungen. Die Vergabe der Wohnungen erfolge unter Berücksichtigung einer vorgegebenen Einkommensgrenze. Der Preis für die Wohnungen beträgt 3300 Euro pro Quadratmeter zuzüglich der nach der Landsberger Stellplatzsatzung notwendigen Stellplätze zum Preis von 28900 Euro pro Stellplatz.

In einem zwischen der Stadt Landsberg und APE vertraglich vereinbarten Bewerbungsprozess werden die Wohnungen an einkommensschwache Familien vergeben. Aus dem Bewerberkreis benenne APE drei in Frage kommende Bewerber pro Wohnung. Aus diesen Bewerbern wähle die Stadt nach einem sozialen Punktesystem aus. Dieses berücksichtige unter anderem die Wohndauer in Landsberg sowie die Zahl der Kinder.

Interessenten können sich ab sofort bei APE für eine der Wohnungen vormerken lassen. Informationen zum Bewerbungsprozess der SoboN-Wohnungen „Am Papierbach“ sind auf der Projektwebsite sowie auf der Website der Stadt hinterlegt. Aktuell werden die „Spöttinger Höfe“ (Baufeld A2) für den Hochbau vorbereitet. Dieser soll voraussichtlich im Frühjahr 2021 beginnen. Bezugsfertig werden die Wohnungen nach aktuellem Stand Mitte 2023 sein. (lt)

