Hoher Sachschaden bei Zimmerbrand in Breitbrunn

In einem Haus in Breitbrunn sorgt ein Zimmerbrand für einen Einsatz der Feuerwehr. Der Hauseigentümer verhindert Schlimmeres.

Hoher Sachschaden ist am Dienstag bei einem Zimmerbrand in Breitbrunn am Ammersee entstanden. Was die Ursache für den Brand war und wie der Hauseigentümer Schlimmeres verhindert hat.

Wie die Polizei mitteilt, hatte der 79-jährige Hauseigentümer im Wohnzimmer Holzbriketts auf dem angeschürten Kaminofen zum Trocknen abgelegt. Während er sich außer Haus zum Einkaufen befand, entzündeten sich die Holzbriketts teilweise und brachten Teile der Holzverkleidung der Zimmerdecke im Bereich des Kamins zum Schwelen.

Mit dem Gartenschlauch abgelöscht

Nach seiner Rückkehr versuchte der Mann den Brand sofort mit seinem Gartenschlauch abzulöschen und brachte die glimmenden Briketts ins Freie. Dadurch hatte er laut Feuerwehr Schlimmeres verhindert. Da es in dem Zimmer immer noch stark rauchte, verständigte der 79-Jährige die Feuerwehr. Zu dem Einsatz rückten die Wehren aus Breitbrunn, Buch und Herrsching an. Für die Feuerwehr kam es zwar zu keinem Löscheinsatz mehr, aber Teile der hölzernen Deckenverkleidung mussten vorsorglich zur Überprüfung eventueller Glutnester geöffnet werden.

Durch den Brand wurde die Holzdecke im Bereich um den Kamin angekohlt und das Zimmer verrußt. Der Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Der 79-Jährige, der in seinem Haus alleine lebt, blieb dabei unverletzt. (lt)

