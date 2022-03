Von Auto erfasst: Jugendliche in Schondorf schwer verletzt

Eine Jugendliche wird in Schondorf von einem Auto erfasst. Warum sie einfach auf die Straße rennt.

Schwer verletzt hat sich eine 14-Jährige aus Schondorf, die am Mittwochabend in der Ammerseegemeinde von einem Auto erfasst wurde. Wie die Polizei erklärt, warum sie einfach auf die Straße gerannt ist.

Wie die Polizei meldet, wollte die Jugendliche mit einer Freundin aus Wörthsee auf der Greifenberger Straße etwa auf Höhe der Einmündung zur Bahnhofstraße die Fahrbahn überqueren, um zu einer Bäckerei zu gelangen. Sie rannte unvermittelt – ohne auf den Verkehr zu achten – auf die Straße. Ein 51-jähriger Autofahrer aus Oberhaching konnte weder durch eine Vollbremsung noch durch ein Ausweichmanöver den Zusammenstoß mit der Fußgängerin verhindern. Sein Wagen erfasste das Mädchen mit der rechten Fahrzeugseite. Die Polizei geht davon aus, dass die junge Frau das Elektroauto des Mannes nicht kommen gehört hat.

Die 14-Jährige kam mit mehreren Verletzungen in ein Münchner Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt. An seinem Wagen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. (lt)

