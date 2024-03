Apfeldorfs Altbürgermeister Hermann Floritz ist verstorben

Plus Über ein Jahrzehnt führte er die Geschicke der Gemeinde: Hermann Floritz. Der Apfeldorfer Altbürgermeister verstarb am Wochenende im Alter von 85 Jahren.

Apfeldorfs Altbürgermeister Hermann Floritz ist am vergangenen Wochenende im Alter von 85 Jahren verstorben. Das bestätigt seine Familie auf Nachfrage unserer Redaktion. Floritz war von 1996 bis 2008 und damit zwölf Jahre lang Bürgermeister der südlichen Lechraingemeinde. Zuvor war er lange Jahre im Gemeinderat.

In seinen zwei Amtsperioden als Bürgermeister setzte Floritz mehrere größere Vorhaben in der Gemeinde um. Als er das Amt 1996 übernahm, wartete gleich eine große Aufgabe auf ihn: die Kanalisation des Ortes. Zusammen mit der benachbarten Gemeinde Kinsau wurde eine Kläranlage errichtet.