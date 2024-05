Flohmarkt-Erlös für Kinderbetreuung

Viele Flohmarktfans schlendern über den fünften Apfeldorfer Flohmarkt.

Passionierte Schnäppchenjäger waren pünktlich zur Eröffnung des Flohmarkts in Apfeldorf an Christi Himmelfahrt um 11 Uhr unterwegs, sodass am Vormittag an den 35 Ständen einiges los war. Am Nachmittag war das Stöbern entspannter und man fand dazwischen immer noch so manch kurioses Teil. Vor ein paar Jahren ist der Markt als Garagenflohmarkt entstanden. Zur Unterhaltung spielten die Kölbl-Buam auf, mit einer Ape konnte man eine Dorfrundfahrt machen und Langos und Kuchen essen. Organisiert wird der Flohmarkt von engagierten Eltern. Der Erlös aus dem Essensverkauf geht an den örtlichen Kindergarten sowie die Grundschule Apfeldorf-Kinsau. (ge)