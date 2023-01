Asch

Brände und tödlicher Unfall fordern Feuerwehr Asch

Plus Die Feuerwehr Asch hat 2022 vergleichsweise viele Einsätze. Zwei Mal entdeckt der Kommandant beim Radfahren Probleme. E-Autos rücken in den Fokus.

Von Andreas Hoehne

Mit 24 Einsätzen verzeichnete die Freiwillige Feuerwehr Asch im vergangenen Jahr eine vergleichsweise sehr hohe Anzahl. Wie Kommandant Roland Treischl bei der Jahresversammlung in der Restauration Blätz weiter berichtete, rückte die Wehr in sechs Fällen zu Bränden und elf Mal zu technischen Hilfeleistungen aus. Dabei leisteten die 43 Aktiven, unter ihnen auch zwei Frauen, 620 Einsatzstunden, allein 141 beim Brand eines Dachstuhls im Februar in Oberdießen.

