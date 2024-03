Asch

vor 31 Min.

Nachfolge gesichert: Frischer Wind und erhaltenes Wissen für ein Unternehmen aus Asch

Plus Ein Maschinenbau-Unternehmer aus Asch suchte jahrelang nach einem geeigneten Nachfolger für seine Firma. Mittlerweile ist er fündig geworden. Der Neue bringt innovative Ideen mit.

Von Vanessa Polednia

Ein Jahr ist es bald her, dass unsere Redaktion die Firma Kleber Maschinenbau im Gewerbegebiet Asch besucht hat. Der Grund: Josef Kleber, Gründer und Geschäftsführer, war schon seit Jahren auf der Suche nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin. Denn wie bei so vielen, die nicht auf den eigenen Nachwuchs oder Mitarbeitende setzen können, gestaltete sich diese Aufgabe nicht so einfach. Mittlerweile sitzt ein anderer Mann in Person von Dr. Roland Martin im Chefsessel des Unternehmens für Sondermaschinen und Automation, und beide Seiten sind äußerst zufrieden mit dem Ergebnis: Das Unternehmen und die Arbeitsplätze, aber auch das Fachwissen des Vorgängers bleiben (vorerst) erhalten. Also alles beim Alten? Nicht ganz, "der Neue" setzt auf moderne Arbeitszeitmodelle und Expansion in neue Branchen, um seine Ziele zu erreichen.

Ehemaliger Geschäftsführer bleibt der Firma Kleber Maschinenbau erhalten

Der eine sucht einen Nachfolger, der andere ein Unternehmen: Einige Monate ist es her, dass Roland Martin und Josef Kleber durch eine Zeitungsannonce voneinander erfuhren und nach einigen Gesprächen einen Deal abschlossen. "Wir waren uns sofort sympathisch und konnten uns auf Augenhöhe unterhalten", erinnert sich Martin im Gespräch mit unserer Redaktion. Der Epfacher ist promovierter Wirtschaftsingenieur, war die vergangenen 25 Jahre selbstständig und konnte sich nicht mehr vorstellen, als Angestellter zu arbeiten. Über "Nexxt", die Unternehmensnachfolge-Börse des Bundeswirtschaftsministeriums, sei er zuvor bereits mit zwei Anbietern ins Gespräch gekommen, schildert er. Doch beide Verkäufe seinen gescheitert "an komplett unrealistischen Kaufpreisen", betont Martin. Mit Josef Kleber konnte er sich hingegen "in der Mitte" einigen und das Vorhaben dank kooperativer Banken umsetzen. Nach etwa einem Monat habe man den Unternehmerwechsel abgewickelt. Doch nicht nur im Firmennamen und Logo bleibt der Gründer dem Unternehmen erhalten. Josef Kleber arbeitet seit der Abwicklung nun als Angestellter bei Kleber Maschinenbau. "Er ist ein begnadeter Konstrukteur", versichert einem der neue Geschäftsführer, der die erste Zeit nicht ohne das jahrzehntelange Betriebswissen seines Vorgängers hätte auskommen können.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen