Bad Wörishofen

18:01 Uhr

So läuft die Nikolaus-Produktion bei Hallingers

Plus Im Advent wird gerne genascht. Jetzt stehen Schokonikoläuse hoch im Kurs. Doch wie werden die eigentlich hergestellt?

Von Dagmar Kübler Artikel anhören Shape

Advent ist die Zeit, in der man gern mal nascht und sich die kalte Jahreszeit versüßt. Deshalb läuft das Geschäft in der Hallingers-Genuss-Manufaktur in Bad Wörishofen derzeit auf Hochtouren. Unsere Redaktion war zu Gast in der Nikolaus-Produktion.

Bald ist Nikolaustag, und weil Eltern nicht nur Kindern einen Schokonikolaus in den aufgestellten Stiefel stecken, sondern ein Nikolaus auch ein beliebtes Geschenk unter Erwachsenen ist, wurde bei Hallingers schon im Oktober mit der Produktion begonnen. Rund 2000 Stück – in Vollmilch-, Zartbitter- und weißer Schokolade und auch einige vegane, jeder 200 Gramm schwer – werden von Hand gegossen und bemalt – in Bronze, Rot oder Gold.

