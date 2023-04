Wir suchen die schönsten Bilder rund um den 1. Mai

Wo Maibäume aufgestellt, ergeben sich tolle Fotomotive. Wir wollen die schönsten Aufnahmen aus dem Landkreis Landsberg veröffentlichen.

Es ist ein Termin, an dem das Dorf zusammenkommt und zusammen hilft: das Maibaumaufstellen. Die Traditionen haben sich bis heute auch im Landkreis Landsberg gehalten. Vielerorts wird das Zunftstangerl noch von Hand in die Senkrechte gebracht, die Musi spielt dazu und es wird bewirtet.

Deswegen möchte die Redaktion in diesem Jahr die schönsten Bilder rund um den 1. Mai veröffentlichen. Schicken Sie uns dafür bis Sonntag, 7. Mai, per E-Mail Ihr Foto an redaktion@landsberger-tagblatt.de mit dem Stichwort: Maibaum. Schreiben Sie uns bitte auch, wer und was auf dem Bild zu sehen ist sowie Ihre Kontaktdaten (Telefonnummer und Wohnort) und den Vor- und Nachnamen des Fotografen. Eine Größe von mindestens einem Megabit wäre wünschenswert.

Selbstverständlich müssen alle Personen auf dem Bild einverstanden mit der Veröffentlichung sein. Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Artikel 13 DSGVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder unter der Telefonnummer 0821/7772355. (AZ)

