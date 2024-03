Cheerleader der Landsberg Starlights sind deutscher Meister

Vier Teams der Landsberger Cheerleader starteten bei der deutschen Meisterschaft in Bonn. Die Starlights konnten bei dem Wettkampf die gesamte Konkurrenz hinter sich lassen. Auch der Nachwuchs überzeugte.

Für die Kinder der Rising und Glitter Stars war es die erste deutsche Meisterschaft. Beide Teams starteten in der Kategorie Primary Level 0 mit einer sehr starken Konkurrenz. Insgesamt 33 Teams kämpften um den Titel. Die Rising Stars machten den Start. Sie zeigten ein fehlerfreies und sehr synchrones Programm. Die Trainer und die 24 Kinder gingen mit einem Strahlen von der Matte. Am Ende erreichten sie den 20. Platz. Die Glitter Stars traten gegen dasselbe Starterfeld an. Auch sie zeigten ein fehlerfreies und sauberes Programm und machten damit die Trainer und Landsberger Fans sehr glücklich. Für die Glitter Stars reichte es am Ende für den 23. Platz. Am Ende können beide Teams auf eine erfolgreiche Saison zurückblicken und zählen zu den Top 25 von insgesamt 129 Teams in ganz Deutschland.

Shining Stars rücken ins Starterfeld der deutschen Meisterschaft nach

Die Shining Stars konnten sich nachqualifizieren und bekamen so die Chance Ihr Programm nochmal zeigen zu dürfen. Daher stand Spaß an erster Stelle. Die Mädels zeigten ein sehr synchrones und schönes Programm, mit dem sie voller Stolz die Saison beenden konnten. Doch auch hier war das Starterfeld sehr stark. Am Ende hieß es Platz 19 und somit zählen die Shining Stars zu den Top 20 von 89 Teams in Deutschland.

Die Starlights machten den Abschluss der vier Landsberger Teams. Für Sie war das Ziel, den Titel mit nach Hause zu nehmen. Mit dieser Motivation gingen sie auf die Matte. Es gelang aber kein komplett fehlerfreier Auftritt. Dies machten sie mit starken Pyramiden, Synchronität und Ausstrahlung wieder gut. Zur Siegerehrung war die Anspannung zu spüren. Doch es konnte aufgeatmet werden. Denn es hieß nicht nur Gold, sondern sie können sich nun auch Tripple Champion nennen. Zusätzlich wurde das Team aufgrund der erreichten Punktzahl in die Bundesliga aufgenommen.

Das nächste Ziel der Starlights ist jetzt die Teilnahme an der Elite Championship, bei ein fehlerfreies Programm den Abschluss der Saison abrunden soll.

