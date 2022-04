Denklingen

vor 31 Min.

Gemeinderat Denklingen verweigert Einvernehmen für Bau von 24 Wohnungen

Plus Der Denklinger Gemeinderat debattiert lebhaft und verweigert das Einvernehmen für den Bau von zwei Mehrfamilienhäusern. Nun ist das Landratsamt am Zug.

Von Oliver Wolff

Am Sonntag, 22. Mai, soll in Denklingen über den vergleichsweise massiven Wohnbau in der Bahnhofstraße entschieden werden. Aber der Bürgerentscheid ist laut dem Landsberger Landratsamt für zwei geplante Mehrfamilienhäusern nicht rechtsverbindlich (LT berichtete). Zuletzt hat die Gemeindeverwaltung ein Schreiben vom Landratsamt erhalten – quasi als Aufforderung, dem Neubau von zwei Wohnblöcken mit je zwölf Wohneinheiten das gemeindliche Einvernehmen zu erteilen. Die Gemeinderatsmitglieder sträuben sich jedoch weiterhin und wählten in der Sitzung am Mittwochabend eine deutliche Sprache. Wie das Landratsamt reagiert.

