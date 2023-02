Ein Bewerber erfüllt bisher die Kriterien fürs Neubaugebiet in Denklingen

Im umstrittenen Baugebiet "Hinterberg" wurde das erste Grundstück nun an ein Paar vergeben. Weitere Bauflächen könnten noch dieses Jahr neue Besitzer finden.

Von 14 Bauplätzen im Denklinger Baugebiet "Hinterberg" wurde nun der erste Verkauf vom Gemeinderat genehmigt. Andere Bewerber und Bewerberinnen konnten bisher nicht die vorgeschriebenen Kriterien erfüllen. Dabei ist es für viele nur eine Frage der Zeit, bis sie die nötige Punktzahl erreichen, mit der sie für die Grundstücke als würdige Käufer und Käuferinnen gelten.

Baugrundstücke in Denklingen werden nach Punktesystem vergeben

Wenn es um das Denklinger Wohnbaugebiet im Westen des Ortes geht, dann ging es in der Vergangenheit häufig darum, warum das Vorhaben in der Kritik stand. Anwohner zweifelten an der Sicherheit des Baugebiets, fürchteten zum Teil einen Erdrutsch auf der Anhöhe hinter ihren Häusern und wollten das Projekt stoppen beziehungsweise eine Änderung erwirken. Ein Denklinger ging sogar rechtlich gegen die Pläne des Gemeinderates vor und klagte im Herbst 2021 gegen den Straßenbau im Wohnbaugebiet. Allerdings ohne Erfolg.

Im März 2022 entschied der Gemeinderat schließlich über die Verkaufsbedingungen, nach denen die Baugrundstücke an Bewerber und Bewerberinnen vergeben werden. Neben einem Punktesystem legte sich der Rat auch auf ein grundlegendes Ausschlusskriterium fest. Wer eins der Grundstücke kaufen möchte, darf nicht schon ein bebaubares Grundstück, ein selbst genutztes Wohnhaus oder eine Wohnung mit mehr als 80 Quadratmetern besitzen. Dies falle unter Vermögensobergrenze.

Manche wollen die wirtschaftliche Entwicklung in der Baubranche abwarten

Mindestens 40 Punkte müssen Bewerber und Bewerberinnen zudem sammeln. Diese werden in unterschiedlichen Kategorien vergeben: für Einkommen, Kinder, Ort des Arbeitgebers, Ehrenamt und Hauptwohnsitz. Je länger eine Person in der Gemeinde lebt, wohnt oder aktiv ist, desto mehr Punkte gibt es.

Bisher habe von den Bewerbern genau ein Paar die nötige Punktzahl erreicht, sagt Johann Hartmann, Geschäftsführer in Denklingen. Der Denklinger Gemeinderat beschloss, den gewünschten Platz an die beiden zu vergeben, und teilte diese Entscheidung in der vergangenen Gemeinderatssitzung mit. Andere Bewerber wurden bisher abgelehnt – es waren ungefähr ein Dutzend. "Allerdings ist zu erwarten, dass dieses Jahr fünf bis sechs der anderen Plätze ebenfalls vergeben werden", so Hartmann. Bei einem Teil der Bewerbungen sei es nur notwendig, dass die Menschen noch etwas länger in der Gemeinde wohnen. Danach rücken sie wieder auf die Liste.

Bürgermeister Andreas Braunegger ist zuversichtlich, dass die restlichen Plätze auch noch ihre Besitzer finden. Zeitlich stände die Gemeinde deshalb aber nicht unter Druck. "Es gibt auch Interessenten, die gezielt erst nächstes Jahr kaufen wollen", erklärt Hartmann. Das läge unter anderem daran, dass die Baupreise gerade so hoch seien und manche die globalen Entwicklungen abwarteten, die zum Beispiel dazu führen könnten, dass Materialpreise wieder fallen.