Denklingen

vor 33 Min.

Umzug in die neue Kindertagesstätte wird zum Großereignis in Denklingen

Plus Die Bildungseinrichtung bietet viele neue Möglichkeiten für das pädagogische Personal. Auch Eltern aus Landsberg profitieren. Unsere Redaktion hat sich vorab umgesehen.

Von Christian Mühlhause

Am Mittwochnachmittag packen die Kinder im bisherigen Kindergarten in Denklingen ihre Spielsachen zusammen und tragen sie hinüber in den neuen Kindergarten. Das wird ein Großereignis. Laut Einrichtungsleiterin Stephanie Mößmer beteiligen sich auch Eltern. "Es haben sich 300 Teilnehmer angemeldet. Die Blasmusik wird spielen, und die Feuerwehr sperrt für die Zeit die Hauptstraße." Bevor dann der richtige Betrieb in der kommenden Woche startet, rücken erst noch einmal freiwillige Helfer von der Firma Hilti und die Mitarbeiter des gemeindlichen Bauhofs an. Die neue Kindertagesstätte gehört zu den größten im Landkreis, wird auch Kinder aus Landsberg betreuen. Das Gebäude bietet viele neue Möglichkeiten für die pädagogische Arbeit und nimmt auch Rücksicht auf die Gesundheit der Beschäftigten. Unsere Redaktion hat sich umgesehen.

50 Bilder Eindrücke von der neuen Kita in Denklingen. Foto: Christian Rudnik

Bis zu 168 Kinder, auch mit Handicap, können in der Kindertagesstätte künftig in den drei Krippen- und fünf Kindergartengruppen betreut werden. "In der Krippe sind wir voll. Bei den Größeren gibt es noch einige wenige Plätze fürs neue Kindergartenjahr", so Mößmer. Auch Landsberger Kinder, vorrangig aus dem Westen der Stadt, würden dann betreut. "Ob sie über die B17 zu uns fahren oder einmal quer durch die Stadt zu einer Einrichtung, macht zeitlich keinen Unterschied", verweist die Leiterin. 36 Mitarbeiter, die Hauswirtschaft mitgerechnet, sind künftig bei der Kita angestellt, deren Träger das Bayerische Rote Kreuz ist. Der Aufbau an Stellen habe bereits in den vergangenen Jahren begonnen, sagt Mößmer.

