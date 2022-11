Windkraft: Wie es nach dem Bürgerentscheid weitergeht

Plus Mit dem Bürgerentscheid in Denklingen gibt es Gewissheit: Bis zu sechs Windkraftanlagen dürfen im Wald bei Dienhausen gebaut werden. Wie es nun weitergeht.

Eine richtungsweisende Entscheidung haben am Sonntag die Bürgerinnen und Bürger aus Denklingen und seinen Ortsteilen getroffen. Beim Bürgerentscheid gibt es ein klares Ergebnis: 69,46 Prozent stimmten dafür, dass bis zu sechs Windkraftanlagen im Staatswald auf Gemeindeflur gebaut werden dürfen. Die Einwohnerinnen und Einwohner von Dienhausen stimmten mehrheitlich dagegen, waren aber beim Bürgerentscheid in Unterzahl. Wie geht es jetzt weiter?