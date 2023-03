26-Jährige stürzt in Dießen mit 3,2 Promille vom Rad

Ein Fahrradunfall der anderen Art. Eine junge Frau verliert auf dem Rad das Gleichgewicht und bricht sich Knöchel. Der Blutalkoholgehalt überrascht Polizei.

Am Samstagmittag wurde eine Polizeistreife zu einem Fahrradunfall an der Fußgängerampel in der Landsberger Straße in Dießen gerufen. Eine 26-jährige Dame wollte mit ihrem Fahrrad an der Fußgängerampel halten, verlor dort das Gleichgewicht und stürzte ohne Fremdeinwirkung mit dem Rad zu Boden. Laut der Aussage der hinzugezogenen Rettungskräfte brach sich die Dame bei dem Versuch sich abzufangen ihren rechten Knöchel.

Der Polizei fiel die etwas undeutliche Aussprache der Dame auf, weswegen ein Atemalkoholtest veranlasst wurde. Dieser ergab einen Wert von umgerechnet 3,2 Promille Alkohol im Blut. Da jeder Verkehrsunfall im Straßenverkehr (auch mit dem Fahrrad) bei einem Alkoholwert des Unfallverursachers ab 0,3 eine Strafanzeige nach sich zieht, so die Polizei, wird sich die Frau nun wegen eines Delikts der Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen. (AZ)