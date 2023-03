Leader gibt Geld für drei Projekte im Landkreis Landsberg

Leader fördert drei Vorhaben im Landkreis Landsberg: Das meiste Geld kommt dem Carl-Orff-Museum in Dießen zugute. Doch die Realisierung verzögert sich.

Über einen ganz besonders Anlass durfte sich die Carl-Orff-Stiftung in Dießen in dieser Woche freuen: Gleich drei Leader-Förderbescheide für Projekte im Landkreis Landsberg wurden im Garten des bekannten Komponisten übergeben. Einer davon für das „Museums-Erlebnis Carl-Orff-Museum“ mit einer Rekordfördersumme von 350.000 Euro. Einen Förderbescheid über gut 85.000 Euro konnte die Archäologin und Leiterin des Steinzeitdorfes Pestenacker, Lejla Hasukić, entgegennehmen, ein weiterer Förderbescheid über 15.000 Euro ging an das Projekt „Dorfplatz Linde Schwabhausen“ und wurde an den Weiler Bürgermeister Christian Bolz überreicht.

Über einen „persönlichen Rekord“ freute sich Leader-Koordinatorin Veronika Hämmerle: „Ich habe tatsächlich noch nie die Ehre gehabt, drei Förderbescheide auf einmal zu übergeben“, betonte sie. Diese drei Projekte seien eine Einladung zu einer Zeitreise, die man an einem Tag bewältigen könne: „Man beginnt mit einem Museumsbesuch hier im Carl-Orff-Museum, fährt dann in die Vergangenheit zum Steinzeitdorf nach Pestenacker und lässt den Tag abends an der Feuerstelle auf dem Dorfplatz unter der Linde in Schwabhausen ausklingen.“

Die Carl-Orff-Stiftung in Dießen steht in den Startlöchern

Eine Idee, die auch Judith Janowski gut gefiel. Sie freue sich sehr, dass man zu dem schönen Anlass, der Übergabe der Förderbescheide, auf dem Orff-Anwesen zusammengekommen sei, betonte die Generalsekretärin der Carl-Orff-Stiftung. Sie hoffe zugleich, dass dies eine der letzten Veranstaltungen im aktuell eher provisorischen Rahmen sei. „Wir stehen in den Startlöchern für den Museumsneubau und wir hoffen, dass die nächsten Veranstaltungen die Grundsteinlegung und das Richtfest sein werden.“ Sie freue sich auf ein interessantes, lebendiges Museum.

Hier sei zukünftig mitmachen angesagt. „Hier dürfen Schränke geöffnet werden, man kann Musik hören, man kann vor allem Musik machen, und das auf ganz innovative Art und Weise, KI-gesteuert“, schilderte Janowski das Museumskonzept. Und selbstverständlich könne man weiterhin das Original-Arbeitszimmer von Carl Orff besichtigen. Und wenn man das alles erlebt habe, dürfe man sich im wunderbaren Garten von Carl und Lieselotte Orff genüsslich einen Kaffee gönnen. Außerdem seien Veranstaltungsräume vorgesehen, die auch der Öffentlichkeit zur Verfügung stünden. „Das neue Museum soll ein lebendiger Ort werden, und ich bin fest davon überzeugt, wir haben ein tolles Konzept, das trägt“. Leader habe ein großes Stück dazu beigetragen, so Janowski, „dass wir unsere Ideen realisieren können“.

Die Bauarbeiten für das neue Museum in Dießen verzögern sich

Einen kleinen Wermutstropfen gibt es allerdings, wie Altbürgermeister und Kuratoriumsmitglied Herbert Kirsch im Gespräch mit unserer Redaktion erklärte. Es sei nicht, wie ursprünglich geplant, noch im Frühjahr mit dem Baubeginn für das neue Carl-Orff-Museum zu rechnen, sondern voraussichtlich erst im Herbst 2023. Der Grund: Die beauftragte Firma habe ihr Angebot aus finanziellen Gründen zurückziehen müssen. Das Projekt, der Neubau des Carl-Orff-Museums, so Kirsch, musste deshalb erneut ausgeschrieben werden. Grundsätzlich rechnet der Altbürgermeister mit einer zweijährigen Bauzeit und damit mit der Fertigstellung im Herbst 2025.

Ungetrübt gute Laune und Zuversicht verbreitete Landrat Thomas Eichinger: „Wir bekommen drei schöne Projekte für den Landkreis, die die Menschen auf ganz unterschiedliche Weise zusammenbringen.“ Für das Unesco-Welterbe, das Steinzeitdorf in Pestenacker, das seit Langem auf mehr Verwirklichung warte, bedeute die Rekonstruktion und der Bau von zwei weiteren Steinzeithäusern, der durch die Leader-Mittel vorangetrieben werden könne, einen weiteren wichtigen Schritt hin zur Visualisierung.

Und er freue sich auch sehr für Dießen, weil auch das Carl-Orff-Museum schon lange darauf warte, eine offene, der Öffentlichkeit und der Begegnung zugewandte Stätte zu werden. Auch der Dorfplatz in Schwabhausen sei ein Ort des Zusammenkommens. „Insofern dürfen wir uns dreimal freuen“, betonte Eichinger.