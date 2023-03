Eching

Bis Donnerstag soll das Echinger Norwegerhaus beseitigt sein

Plus Seit Dienstagmorgen sind die Abbrucharbeiten am Norwegerhaus voll am Laufen. Warum Polizei und Landratsamt permanent vor Ort im Malerwinkel sind.

Von Gerald Modlinger

Schon ziemlich früh am Tag kracht und knirscht es im Echinger Malerwinkel: Am Dienstagmorgen hat der Abbruch des Norwegerhauses begonnen. Ein Teil vom Dach ist bereits zerlegt, die Balken werden in einen Container gekippt, fein säuberlich von der Blecheindeckung getrennt. In wenigen Tagen, so sind die beiden vor Ort anwesenden Mitarbeiter des Landratsamts zuversichtlich, dürfte das ehemalige und ohne hinreichende Genehmigung umgebaute Künstlerhaus abgerissen sein. "Bis Donnerstag dürften wir recht weit sein", heißt es.

