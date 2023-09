Eching beschäftigen zwei Millionenprojekte auf einmal

Plus Die Modernisierung des Gasthofs Eberhardt und der Umbau der alten Schule zu einem Begegnungszentrum kosten viel Geld. Ist das für Eching finanziell zu schaffen?

Kann es sich die Gemeinde Eching leisten, einerseits den 2021 gekauften Gasthof Eberhardt zu modernisieren und gleichzeitig die ehemalige Schule zu einem Begegnungszentrum insbesondere für die älteren Echinger umzubauen? Darum ist in der jüngsten Gemeinderatssitzung gegangen. Beide Vorhaben sind Millionenprojekte und deshalb waren im Gemeinderat in den vergangenen Monaten auch skeptische Stimmen laut geworden.

Zu beiden Vorhaben lagen in der Sitzung aktualisierte Kostenschätzungen vor. Beim Gasthof Eberhardt wird inzwischen davon ausgegangen, dass dessen Modernisierung knapp drei Millionen Euro (brutto) kosten wird. Damit wurde eine Schätzung von Mitte August noch einmal um gut 300.000 Euro nach oben korrigiert. Die Gemeinde könne aber auch eine staatliche Förderung für den Aufwand erwarten, der auf die energetische Optimierung des Gasthofs entfällt, sagte Bürgermeister Siegfried Luge ( CSU) und nannte dabei eine Summe von 235.000 Euro. Im Sinne einer effizienten Energienutzung werde die Liegenschaft nicht nur gedämmt und mit einer Grundwasserwärmepumpe beheizt, vorgesehen ist unter anderem auch eine zentrale Kühlanlage. So werde es möglich, mit der Abwärme (Luge sprach von einer Wärmeleistung von sechs bis zehn Kilowatt) Warmwasser zu erzeugen und teilweise auch zu heizen, auch die neue Lüftung der Küche arbeite vorschriftsmäßig mit einer Wärmerückgewinnung.