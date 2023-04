Großer Ehrungsreigen bei der Bürgerversammlung in Eching

Das Ehrenamt hat in Eching einen großen Stellenwert. Bürgermeister Siegfried Luge würdigt dieses auf der Bürgerversammlung mit Ehrennadeln, Blumensträußen und Gemeindewappen.

Wie wichtig das Engagement für die Gemeinschaft im Echinger Dorfleben ist, ist bei der Bürgerversammlung mehrfach unterstrichen worden. Einen Großteil seines Berichts widmete Bürgermeister Siegfried Luge ( CSU) diesem Thema – sei es beim Blick auf die Feuerwehr, auf den Sport und das Vereinsleben im Allgemeinen oder auch auf den Einsatz für Flüchtlinge, die nach Eching gekommen sind. Auf seinen Bericht folgte dann ein großer Ehrungsreigen für langjährig aktive Feuerwehrleute, Gemeinderatsmitglieder, Vereinsfunktionäre und anderweitig ehrenamtlich tätige Personen.

Bücherei: Für ihren 30-jährigen Einsatz als Büchereimitarbeiterin wurde Katharina Deininger mit der bronzenen Ehrennadel der Gemeinde ausgezeichnet.

mit der bronzenen der Gemeinde ausgezeichnet. Feuerwehr : Für 25 Jahre aktiven Feuerwehrdienst wurden Helmut Diller , Wolfgang Rank , Stefan Rauschmair und Daniel Zimmermann mit der bronzenen Ehrennadel ausgezeichnet, für 38 Jahre aktiven Feuerwehrdienst erhielt Mathias Klein die silberne Ehrennadel .

: Für 25 Jahre aktiven Feuerwehrdienst wurden und mit der bronzenen ausgezeichnet, für 38 Jahre aktiven Feuerwehrdienst erhielt die silberne . Fischereiverein: 42 Jahre stand Karl Heinzinger dem Fischereiverein vor. Dafür wurde er mit der Ehrennadel in Gold mit Diamanten geehrt, die erst zum zweiten Mal überhaupt verliehen wurde, wie Bürgermeister Luge anmerkte. Heinzinger gehörte auch bis 2020 für 24 Jahre dem Gemeinderat an, wofür er ein Wappen überreicht bekam.

dem Fischereiverein vor. Dafür wurde er mit der in Gold mit geehrt, die erst zum zweiten Mal überhaupt verliehen wurde, wie Bürgermeister Luge anmerkte. gehörte auch bis 2020 für 24 Jahre dem Gemeinderat an, wofür er ein Wappen überreicht bekam. FSV Eching : Mit der bronzenen Ehrennadel wurde die Tätigkeit von Hans Jürgen Mühlhauser im Vorstand des FSV Eching und als Stockschützen-Abteilungsleiter gewürdigt.

: Mit der bronzenen wurde die Tätigkeit von im Vorstand des und als Stockschützen-Abteilungsleiter gewürdigt. Schützenverein: Auf 16 Jahre Schützenmeister- und insgesamt 25 Jahren Vorstandstätigkeit kann Ulrich Eggert beim Schützenverein Seerose zurückblicken. Dafür überreichte ihm der Bürgermeister eine Ehrennadel in Bronze.

beim Schützenverein Seerose zurückblicken. Dafür überreichte ihm der Bürgermeister eine in Bronze. Theaterverein: Hans-Peter Holzer bekam die bronzene Ehrennadel für sein Engagement als Vorstand und Darsteller beim Theaterverein.

Anschließend zeichnete Bürgermeister Luge noch etliche langjährige beziehungsweise ausgeschiedene Gemeinderatsmitglieder aus.

Josef Rank (1990–2020, davon sechs Jahre Zweiter Bürgermeister, Wappen, Ehrennadeln hatte er bereits bei früheren Gelegenheiten erhalten), Josef Spicker (1990–2020, Gemeindewappen, Ehrennadeln hatte er bereits bei früheren Gelegenheiten erhalten), Markus Heggl (1996–2020, Ehrennadel in Gold), Ulrike Trinks (Ehrennadel in Silber, seit 2002), Edgar Luge (Ehrennadel in Bronze, seit 2008); Thomas Schmelcher (2014–2022, Wappen); Bernhard Feyrsinger (2014–2020, Wappen) und Peter Späth (2014–2020, Wappen).

Bei der Bürgerversammlung in Eching zeichnete Bürgermeister Siegfried Luge (Mitte) neben der langjährigen Rathaussekretärin und Protokollführerin Claudia Band (Dritte von links) auch etliche langjährige oder zuletzt ausgeschiedene Gemeinderatsmitglieder aus: (von links) Bernhard Feyrsinger (sechs Jahre), Josef Spicker (30 Jahre), Ulrike Trinks (seit 2002 im Amt), Edgar Luge (seit 2008) und Markus Heggl (24 Jahre). Foto: Gerald Modlinger

Wappen und Blumenstrauß als Dank für 25-jährige Tätigkeit als Rathaussekretärin und Protokollführerin erhielt Claudia Band, einen Blumenstrauß die seit 25 Jahren tätige Schulweghelferin Gertrud Wachinger und ein Gemeindewappen der frühere Vorsitzende des Seniorenclubs, Reinhard Moser.

Lesen Sie dazu auch