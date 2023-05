Höhenkontrolle löst aus: Vollsperrung auf der A96 bei Eching

Ein Sattelzug ist deutlich zu hoch für den Tunnel in Eching. Die A96 muss gesperrt werden und der Verkehr staut sich.

Stau auf der A96 bei Eching: Am Donnerstagnachmittag löste die automatischen Höhenkontrolle am Tunnel Eching in Fahrtrichtung München aus. Grund dafür war ein zu hoher Sattelzug, teilt die Verkehrspolizei Fürstenfeldbruck mit.

Da der Sattelzug aufgrund der deutlichen Überhöhe nicht durch den Tunnel fahren könnte, musste er von der zuständigen Autobahnmeisterei Inning entgegen der Fahrtrichtung zur nächsten Ausfahrt begleitet werden. Deswegen kam es gegen 15.45 Uhr zu einer etwa halbstündigen Vollsperrung. Der Verkehr Richtung München wurde ab der Anschlussstelle Greifenberg ausgeleitet.

Ein Rückstau von mehreren Kilometern auf der A96

Aufgrund der Vollsperre kam es laut Verkehrspolizei zu einem erheblichen Rückstau von mehreren Kilometern. Verkehrsunfälle im Rückstau wurden nicht gemeldet. (AZ)

Lesen Sie dazu auch