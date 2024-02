Bauarbeiten auf der Ammerseebahn: Busse statt Züge

Die Deutsche Bahn baut auf der Ammerseebahn. Deshalb kommt es am 9. und 10. März zu Änderungen zwischen Egling und Schondorf.

Die DB InfraGO AG, das bundeseigene Eisenbahninfrastrukturunternehmen, führt demnächst auf der Ammerseebahn Arbeiten an Weichen und Gleisen durch. Diese wirken sich am Samstag und Sonntag, 9. und 10. März, auf die Zugverbindungen der Bayerischen Regiobahn (BRB) aus. Auf der Strecke Augsburg– Weilheim kommt es nachts in beiden Richtungen zu Fahrplanänderungen und Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen zwischen Egling und Schondorf. Die Busse fahren später ab und kommen später an als die Züge im Standardfahrplan. Die Züge zwischen Schondorf und Weilheim fahren teilweise auch zu anderen Zeiten. Wie gewohnt finden Fahrgäste auf der Webseite (www.brb.de) Sonderfahrpläne zum Download. (AZ)