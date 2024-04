Bayernliga: Korbinian Benz bleibt beim HC Landsberg

Korbinian Benz war in der vergangenen Saison der Shootingstar beim Eishockey-Bayernligisten HC Landsberg. Der 19-Jährige bleibt ein Riverking.

Mit Korbinian Benz bleibt den Riverkings ein weiteres vielversprechendes Nachwuchstalent erhalten. Dies gab der Eishockey-Bayernligist in einer Pressemitteilung bekannt. Der 19-jährige Stürmer absolvierte in der vergangenen Saison 22 Spiele für die erste Mannschaft des HC Landsberg, war in der zweiten Saisonhälfte ein zuverlässiger Score und entwickelte sich zu einem der Publikumslieblinge. Er erzielte in der vergangenen Spielzeit 11 Punkte in 22 Spielen.

Korbi Benz durchlief die Nachwuchsmannschaften des HC Landsberg und gehörte auch im DNL-Team zu den Leistungsträgern. Gebremst wurde er in der vergangenen Saison nur durch eine Verletzung, die aber zum Ende der Saison sichtlich keine Einschränkungen mehr darstellte. Der 1,85 cm große Azubi wird die nächsten Schritte seiner Karriere also auch bei seinem Heimatverein absolvieren.

Grundei: Er geht auch dahin, wo es weh tut

HCL-Vizepräsident Michael Grundei zeigte sich entsprechend zufrieden über die Vertragsverlängerung: „Wir freuen uns extrem, dass Korbi auch in der kommenden Saison für uns die Schlittschuhe schnürt. Wir sind sehr gespannt auf seine weitere Entwicklung. Wenn er weiter hart arbeitet, dann ist sicherlich noch lange kein Ende in seiner Entwicklung in Sicht." Benz sei ein sehr ehrgeiziger und guter Kämpfer, der schnell Schlittschuh laufe und immer den direkten Weg zum Tor suche. "Er ist sich auch nicht zu schade, dahin zu gehen, wo es weh tut. Wir wollen ihm dabei helfen, sich in allen Bereichen weiter zu verbessern. Wenn ihm das gelingt, hat er einen tollen Weg vor sich. Schön, dass er bei uns bleibt.“ (AZ)

