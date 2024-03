Entraching

vor 50 Min.

Das Wirtsanwesen in Entraching verschwindet Stück für Stück

Die ehemaligen landwirtschaftlichen Nebengebäude beim früheren Gasthof Braun in Entraching sind in den vergangenen Tagen abgebrochen worden.

Plus In Entraching endet ein Kapitel Ortsgeschichte: Das Gelände des ehemaligen Gasthofs Braun soll neu bebaut werden.

Von Gerald Modlinger

Seit rund 20 Jahren befand sich das Wirtsanwesen in Entraching praktisch in einem Dornröschenschlaf. In den vergangenen Tagen hat sich dort nun einiges geändert. Die ehemaligen landwirtschaftlichen Gebäude an der West- und Nordseite des leer stehenden Wirtshauses wurden abgerissen. Wie geht es dort mit dem Anwesen weiter, das 2022 die Echinger Firma Luge Bau gekauft hat?

In der Hochphase des inzwischen zu Ende gegangenen Baubooms hatte die Firma Luge auf dem gut 2400 Quadratmeter großen Grundstück zwei Mehrfamilienhäuser mit jeweils acht Einheiten geplant. Doch der Finninger Gemeinderat spielte nicht mit. Es wurde neu geplant. Inzwischen, sagt Geschäftsführer Edgar Luge, wurde ein Bauvorbescheid erteilt: Demnach kann das Gelände in vier etwa 600 Quadratmeter große Parzellen aufgeteilt werden, um darauf an der Westseite zwei Einfamilien- und an der Laichstraße zwei Doppelhäuser zu errichten.

