Wenn es am Thomastag in Entraching an den Türen klopft

Die Klöpflesnacht gibt einen Vorgeschmack auf das Fest. In Entraching wird dieser Brauch noch gepflegt.

„Wir ziehen daher, so spät in der Nacht, denn heut ist die heilige Klöpflesnacht...“, so lauten die ersten Zeilen eines bekannten Liedes, das in Bayern zur Klöpflesnacht gesungen wird, manchenorts auch Klöpfel-, Klöpferle- oder Klopferlnacht genannt. Der Brauch geht auf das 15. Jahrhundert zurück. Damals klopften Erwachsene an den Türen an, später wurde der Brauch nur noch von Kindern ausgeübt. In der Klöpflesnacht ziehen Kinder durchs Dorf, um an die bevorstehende Geburt Jesu zu erinnern, zum Beispiel mit dem Spruch: „Grüaß Gott liabe Hausleut, heut is de heilige Klöpflesnacht. Mir Klopfer san unterwegs und bringen Glück und bringen Freud – s'Christkindl is nimmer weit.“ In den Dörfern haben sich im Laufe der Jahre unterschiedliche Sprüche und Lieder durchgesetzt. In Entraching wird dieser Brauch noch gepflegt.

Früher konnten sich in der Klöpflesnacht ärmere Kinder in der Adventszeit ihr Essen etwas anreichern, denn öffnete sich nach dem Anklopfen die Haustür, gab es meist Kletzenbrot, Äpfel oder Nüsse. Oft wurden die Kinder auch in die Stube eingeladen, wo sie essen, trinken und sich aufwärmen durften und wo gemeinsam auch Klöpfellieder gesungen wurden.

Klöpflesnacht nicht vor Andreas und nicht nach Thomas

Heute ist die „stade“ Zeit eher von kommerziellen Weihnachtsmärkten und Geschenkemarathon geprägt. Bräuche, die auf den bevorstehenden Heiligen Abend hinführen, sind seltener geworden. Doch in Entraching ist der alte Brauch noch erhalten. Am Donnerstag vor Weihnachten, dieses Jahr war es der 21. Dezember, gingen rund 35 Kinder von Haus zu Haus, allerdings nicht in der Nacht, sondern schon nachmittags. Wird nach dem Anklopfen die Haustür aufgemacht, sagen die Entrachinger Kinder ihren Spruch auf: „Wir sagen an und klopfen an, ob Christ der Herr bald kommen kann. Und wenn er kommt, ist Heil im Haus, hola hola, Klopf ist drauß!“

Für den Zeitpunkt gibt es eine alte Regel: „Kein Klöpfelgehen vor Andreas (30. November) und keines nach Thomas (21. Dezember)."

Lesen Sie dazu auch