Gelungener Start für das Lechgau-Trachtenfest in Epfach

In Epfach feiern die Trachtenvereine an zwei Wochenenden. Der Auftakt ist vielversprechend. Ab Freitag steuert das Fest auf seine Höhepunkte zu.

Es ist einer der Höhepunkte im Jahr für die Trachtenvereine: das Trachtenfest. In diesem Jahr liegt die Ausrichtung bei den D'Lechroaner Epfach und die haben sich für die Festwoche viel einfallen lassen. Monatelang hatte sich der Verein auf das Großereignis vorbereitet – und das zahlte sich aus. Der Auftakt als "Aufwärmen" für das Festprogramm war bereits sehr gut besucht.

Der Startschuss fiel am vergangenen Wochenende mit einem gelungenen Auftritt der "Brettl-Spitzen", die Volkssängerrevue aus dem Bayerischen Rundfunk, am Samstag. Diese sorgten für prächtige Stimmung im Festzelt. Sonntag wurde zunächst ein Festgottesdienst begangen, bevor zum Frühschoppen die Birkländer Musikanten spielten. Auf großes Interesse stieß auch das Oldtimertreffen samt Trachtenmarkt.

Rund 1500 Besucherinnen und Besucher bevölkern das Festgelände

Rund 1500 Besucherinnen und Besucher schlenderten über den Markt, so Matthias Schelkle, Vorsitzender der D'Lechroaner. Dort wurde praktisch alles angeboten, was man im Trachtenwesen benötigt. "Allerdings kommen wir in der Tracht ganz schön ins Schwitzen", räumte Schelkle mit einem Schmunzeln ein. Dennoch konnte er sich über einen perfekten Auftakt freuen.

Viele interessante Gefährte gab es beim Oldtimertreffen zu bestaunen. Foto: Christian Rudnik

Nicht nur für die Brauchtumsliebhaber, sondern auch alle Technikfans war das Oldtimertreffen: Mehrere Hunderte alte Traktoren, Motorräder und Autos hatten sich in Epfach versammelt. "Es waren insgesamt rund 550 Oldtimer, 300 davon Traktoren", sagte der Vorsitzende des Epfacher Trachtenvereins. Hinzu kamen noch historische Maschinen, wie eine Pfahlspitzmaschine. Und es gab auch einen Leistungsprüfstand für die Fahrzeuge und Motorräder", so Schelkle: Dort konnte die Besitzer die tatsächliche PS-Leistung ihrer Gefährte ermitten. Am Sonntagabend sorgten dann die Lechroaner Spitzbuam für Stimmung.

Auch der Trachtenmarkt lockte viele an. Foto: Christian Rudnik

Am kommenden Wochenende stehen dann diverse Höhepunkte für die Mitglieder des Lechgau-Trachtenfests an. So wird bereits am Freitagabend ab 20 Uhr zum Lechgau-Festball mit Boarischem Tanz eingeladen. Dazu spielen die Brauhausmusikanten und der Krainer Express. Am Samstag sind die Besucherinnen und Besucher zum Standkonzert am Museum eingeladen, Beginn ist um 19 Uhr.

Anschließend findet der Gauheimatabend mit dem Musikverein Denklingen statt. Früh aufstehen heißt es am Sonntag: Bereits um 7.30 Uhr findet der Morgengruß statt und um 8.45 Uhr ist die Aufstellung zum Kirchenzug, der Festgottesdienst auf dem Lorenzberg beginnt um 9.15 Uhr.

98 Bilder Impressionen vom ersten Festwochenende in Epfach Foto: Christian Rudnik

Nach dem Frühschoppen findet ab 13.30 Uhr der Festumzug durch Epfach statt, den der Musikverein Denklingen und die Trachtenkapelle Apfeldorf begleiten. Mehr als 3000 Trachtler und Trachtlerinnen aus 50 Vereinen haben sich dafür angemeldet, hinzu kommen weitere Blaskapellen, Trommlerzüge und neun Festwagen. Ausklingen wird das Lechgau-Trachtenfest ab 19 Uhr mit der Stadtkapelle Schongau.