Lechgau-Trachtenfest: "Nur so kann unsere Tradition leben."

Beim Lechgautrachtenfest in Epfach nehmen am Sonntag 48 Vereine an dem großen Umzug durch die Gemeinde teil. Ein Anblick, der das Vertrauen in die Tradition der Region stärkt.

Endlich wieder Gaufest! Das hörte man am vergangenen Wochenende nicht nur, das spürte man. Schon am Freitag beim „Lechgaufestball mit Boarischem Tanz“ feierten und tanzten die ausgehungerten Trachtler zur schneidigen Musik der „Brauhaus Musikanten“ und dem „Krainer Express“ – denn das letzte Lechgau-Trachtenfest ist immerhin vier Jahre her.

Im Zelt zeigen die Plattlergruppen ihr Können

Zum 97. Gaufest, das offiziell am Samstag mit dem traditionellen Heimatabend begann, luden die „Lechroaner“ Epfach. Und die hatten sich wirklich ins Zeug gelegt, mit einem tollen Programm und einer perfekten Organisation. „Wir freuen uns, dass alles so toll klappt, dass alle im Dorf ­so super zusammengeholfen haben, um das Fest zu etwas Besonderem zu machen“, war Vorstand Matthias Schelkle voll des Lobes und der Dankbarkeit. Da habe sich einfach jede Mühe gelohnt.

Voll ins Zeug hatten sich auch die Plattlergruppen des Lechgaus gelegt, die am Heimatabend alles darboten, was die Tradition zu bieten hat: Beinahe jeder Verein zeigte einen anderen Tanz, von der Sternpolka, dem Zwoastreirer, dem Mühlrad über die Kreuzpolka und dem Gamssprung bis hin zu den jeweiligen Vereinsplattlern. Und als krönender Abschluss der Kronentanz des gastgebenden Vereins „Lechroaner“ Epfach.

184 Bilder Impressionen vom Umzug beim Lechgautrachtenfest Foto: Thorsten Jordan

Tausende Trachtler laufen am Sonntag durch Epfach

Am Sonntag ging es mit einem Kirchenzug, Gottesdienst und anschließendem Frühschoppen weiter. Die Stärkung konnte jeder gebrauchen, denn der Höhepunkt des Gaufestes stand um 13 Uhr noch an: Die Trachtler stellten sich zum großen Festumzug auf. Ein Meer aus Gamsbärten, Strohhüten, Adlerflaum und Hauben. 48 Gruppen hatten sich dafür angemeldet. Darunter die 19 Vereine, die zum Lechgautrachtenverband gehören, aber auch Trachtler aus dem Allgäu kamen. Vom Weißensee oder aus Hopferau zum Beispiel. Auch aus Königsbrunn kam der Traditionsverein D'Lechauer für den einstündigen Marsch durch die Straßen.

Dabei war das Wetter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern wohl gesonnen. In der Früh war der Himmel noch etwas bedeckter gewesen, bis zum Umzug dann schließlich die Sonne zwischen den Wolken hervortrat. Als es um 13.30 Uhr losging, hörten die Zuschauer, die sich am Straßenrand aufreiten und an der Via Claudia, Ecke Römerstraße standen, bereits die ersten Trommelschläge die Straße herunterkommen. Angeführt von drei Reitern folgte der Musikverein Denklingen in Begleitung des Landsberger Landrats Thomas Eichinger und der Landtagsabgeordneten Gabriele Triebel.

Viele Trachtlerinnen hatten kleine geflochtene Korbtaschen dabei. Foto: Thorsten Jordan

Gauvorstand mit Darbietungen und Eifer der Mitglieder zufrieden

Auch, wenn sich die Vereine in ihren Trachten teilweise auf den ersten Blick sehr identisch sehen, konnten Zuschauerinnen und Zuschauer beim Umzug die vielen Details betrachten, an denen sich die Kleidungskombinationen unterschieden. So trugen viele Männer zwar dunkle Lederhosen mit grünen Stickereien, doch passten sich die breiten Krawatten meist der Akzentfarbe der Trachtenfarbe der Vereinsfrauen an. Besonders auffällig waren hingegen die samtroten Westen der Schloßbergler Schongau oder die hellgelben Schürzen mit goldgelben Akzenten, die von den Schondorfer Frauen getragen wurden.

Allgemein sind die Legau-Verantwortlichen mit dem Wochenende zufrieden. „Man sieht, dass ihr es trotz der Schwierigkeiten in den letzten Jahren geschafft habt, euer Feuer weiterzutragen“, freute sich Gauvorstand Franz Multerer unter anderem über die Darbietungen der stark besetzten Plattlergruppen. Das Lechgau-Trachtenfest konnte die vergangenen drei Jahre nicht stattfinden. Zuletzt wurde 2019 in Schongau gefeiert. „Macht alle bitte weiter so, nur so kann unsere Tradition leben.“ Und wie sie lebt.