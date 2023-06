Lechgaufest in Epfach: "Halt m´r zam, dann schaffen wir das"

Nach einer Corona-Pause kann das Lechgaufest nach drei Jahren wieder stattfinden. Erwartet werden um die 3000 Trachtler, 23 Blaskapellen und 300 Kuchen.

Zeltaufbau, Kuchenspenden, Festzeichenverkäufer oder Zeltwache – für ein Ereignis, wie das 97. Lechgau-Trachtenfest werden Helfer in allen Bereichen gebraucht. „Wir haben Großes vor in unserem Dorf“ schwor der erste Vorstand Matthias Schelkle die Epfacher auf die Festtage vom 7. bis 16. Juli ein.

Mit dem Zeltaufbau Ende Juni starten die Arbeiten in Epfach

Das letzte Lechgaufest fand 2019 in Schongau statt, 2020 in Hohenfurch und 2021 in Seestall ist es wegen Corona ausgefallen und auch 2022 war die Lage noch so unsicher, dass es die Epfacher lieber auf 2023 verschoben haben. Umso größer ist nun die Vorfreude aller Trachtler, endlich wieder ein Gaufest zu feiern. Doch für ein kleines Dorf wie Epfach ist das eine Mammutaufgabe und so luden die Verantwortlichen zu einem Info-Abend, um die Bürger mit ins Boot zu holen. Den Epfachern ist die Herausforderung offensichtlich bewusst, es kamen über 100 Interessierte ins „Haus der Vereine“.

Los geht es bereits am Donnerstag, 29. Juni mit dem Zeltaufbau, dazu werden rund 40 Helfer benötigt. Das Zelt ist für 3500 Personen ausgelegt und umfasst 30 auf 75 Meter. In den folgenden Tagen wird weitergearbeitet mit Boden legen, Küche einbauen, Bühnenaufbau, Dekoration, Außenbereiche und vieles mehr. Vorstand Matthias Schelkle erläuterte das Programm und ging detailliert darauf ein, wo überall Helfer benötigt werden. Den Auftakt machen am Samstag, 8. Juli die „Brettlspitzen“, darauf folgt am Sonntag ein Oldtimertreffen mit Trachtenmarkt. Unter dem Motto „Chef zahlt“ ist der Montag für die regionalen Betriebe reserviert und am Donnerstag übernimmt der BDM-Kreisverband das Zelt für einen politischen Abend mit dem bayerischen Finanzminister Albert Füracker und dem Grünen-Politiker Ludwig Hartmann.

Über 100 Interessierte kamen zum Info-Abend zum bevorstehenden 97. Lechgau-Trachtenfest in Epfach. Foto: Rosi Geiger

Für die beide Sonntage werden 200 bis 300 Kuchen benötigt

Das 97. Lechgau-Trachtenfest wird am Freitag, 14. Juli mit einem Festball eröffnet, tags darauf geht es mit Standkonzert und Heimatabend weiter. Höhepunkt wird der Sonntag, wofür sich zum Gottesdienst auf dem Lorenzberg und Festzug über 3000 Trachtler aus 50 Vereinen mit 23 Blaskapellen oder Trommlerzügen und neun Festwagen angemeldet haben.

Kassier Andreas Ikier warb um Festzeichenverkäufer, die am Sonntag an allen neuralgischen Punkten positioniert werden. Ein Raunen ging durch die Zuhörer, als Dirndlvertreterin Sylvia Eirenschmalz verkündete, dass für beide Sonntage jeweils 200 bis 300 Kuchen benötigt werden. Über den geplanten Barbetrieb an vier Abenden berichtete Vorplattler Martin Spindler. Dankbar erwähnte Matthias Schelkle, dass zur Verkehrsregelung bereits die Feuerwehren aus Denklingen und Dienhausen ihre Unterstützung zugesagt haben.

„Halt m´r zam, dann schaffen wir das“, schwor auch Bürgermeister Andreas Braunegger auf die nun bevorstehende heiße Phase der Vorbereitungen ein. Als Schirmherr wünschte er vor allem gutes Wetter und stellte abschließend fest, „ich freu mich schon drauf“.