Band aus Eresing spielt beim Stadtgründungsfest in München

Acht Musiker aus Eresing treten am Samstag auf dem Münchner Marienplatz auf. Das wollen sie auch als Botschaft für die Region verstanden wissen.

Man kennt sie in der Region unter anderem vom Greifenberger Festival "Kunst geht Baden" oder dem "Seensuchtsfest" in Schondorf. Nun treten die acht Musikerinnen und Musiker von Funkzahn aus Eresing beim Münchner Stadtgründungsfest auf. Am Samstag, 17. Juni, spielen sie ab 18.30 Uhr auf der großen Bühne auf dem Marienplatz vor dem bekannten R&B-Act San2 & His Soul Patrol.

"Früher hat man Bands, die vom Land kommen, manchmal belächelt und ihnen Provinzialität unterstellt", meint Funkzahn-Schlagzeuger und Bandleader Yücel Özyürek, "heute gibt es bei uns viele exzellente Gruppen, auch im Semiprofi- und Amateurbereich. Wir sehen uns als musikalische Botschafter für die Region zwischen Ammersee und Lech und sind stolz auf die Einladung nach München."

Funkzahn spielen Klassiker und Raritäten aus den 60er- und 70er-Jahren

Funkzahn spielt Funk- und Soulsongs von Größen wie James Brown, Aretha Franklin oder Stevie Wonder. Neben Klassikern und Raritäten aus den 60er- und 70er-Jahren sind auch neuere Hits von Bruno Mars, Amy Winehouse oder Jamiroquai im Programm. Ihren Namen verdankt die 2017 gegründete Formation einer Wortmischung aus "Funk" und "Fangzahn".

Das Gros der Musikerinnen und Musiker stammt aus Eresing und Geltendorf sowie den Nachbarlandkreisen Ostallgäu und Fürstenfeldbruck. Geprobt wird im heimischen Kellerproberaum in Eresing. Neben einem knackigen Bläsersatz aus Trompete und Saxofon zeichne sich Funkzahn durch mehrstimmigen Harmoniegesang aus, heißt es in einer Mitteilung.

Die Eresinger Band würde auch gerne in der Region auftreten

Mit ihrem Auftritt am Marienplatz will die Band eine musikalische Bewerbung für die kommenden Kneipenfestivals "Nightgroove" und "Honky Tonk" in Landsberg und Augsburg abgeben. "Es wäre schon schade, wenn man zum Beispiel Leute aus Unterfranken anreisen lässt – wie beim letzten 'Nightgroove' geschehen –, wo wir in der Region doch ausgezeichnete Bands haben", meint Ingrid Mayr, Saxofonistin und musikalische Leiterin von Funkzahn.

Teil des Konzertprogramms am Samstag auf dem Münchner Marienplatz ist auch der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter. Er spielt bereits ab 15 Uhr mit The Paul Daly Band, gefolgt von der Giesinger Formation Groove Department. (AZ)