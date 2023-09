Theatergruppe zeigt einen Komödienklassiker in Eresing

In Eresing wird wieder Theater gespielt. Aufgeführt wird ein bekanntes Stück von Peter Landstorfer. Es spielt im München der 1930er-Jahre.

Einen Komödienklassiker von Peter Landstorfer führt die Theatergruppe in den nächsten Wochen auf. "A Kufern" nennt sich "Gangsterlkomödie" und diese Bezeichnung weist schon darauf hin, dass sich die Handlung im Milieu der Schlawiner und Bazis abspielt, die noch darauf warten, den ganz großen Coup zu landen. Doch der scheint sich nun einzustellen im München der 1930er-Jahre.

Bubi Bratzler (Hansi Müller), Boss eines kleinen „Gangsterlvereins“ im Hinterzimmer einer Schneiderei, verzweifelt an seinem erfolglosen Personal: Seine Gangsterl lassen sich Falschgeld andrehen, stibitzen zum hundertsten Mal wertlose Taschenuhren und haben als Beute eines Einbruchs nur ein billiges Briefmarkenalbum vorzuweisen. Doch dann scheint Gassen-Paula (Veronika Graf) den großen Coup gelandet zu haben: Sie hat am Bahnhof einen „Kufern“ (Koffer) voller Bargeld in die Finger bekommen.

Als sich jedoch herausstellt, dass es sich dabei um Schmiergeld eines großen Unternehmens an einen Herrn „Ministeri“ handelt, wird Bubi die Sache zu heiß. Er beschließt, dem Ministeri den Koffer zurückzugeben – freilich nicht ohne Hintergedanken, denn „ein Bubi Bratzler bratzelt nicht nur die Kleinen, sondern auch die ganz Großen“, heißt es in der Ankündigung der Theatergruppen. Ob dem Bubi das jedoch gelingt, muss sich erst noch zeigen.

Die Aufführungstermine sind 13., 14., 21., 22., 27., und 28. Oktober jeweils um 20 Uhr (an Sonntagen um 17 Uhr) im "Alten Wirt", Kartenvorverkauf unter Telefon 08193/700539 oder 0176/47753774 (via WhatsApp) sowie karten@theater-eresing.de. (AZ)