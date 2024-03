Eresing begeht Ulrichsjubiläum mit Kirche, Klang und Kunst

Viermal heißt es zum Ulrichsjahr in Eresing Kirche, Klang und Kunst: Beim zweiten Teil der Reihe in der Pfarrkirche stand das Fischwunder im Mittelpunkt.

Das von mehreren in der Pfarrei engagierten Ehren- und Hauptamtlichen ausgearbeitete Konzept „Kirche – Klang – Kunst“ kommt an in Eresing. Das zweite von insgesamt vier geplanten „KKK“-Konzerten zum Ulrichsjahr 2023/2024 lockte erneut viele Interessierte in die Pfarrkirche Sankt Ulrich und füllte deren Bankreihen. Anlass der kleinen Reihe sind zwei Jubiläen des Augsburger Bischofs Ulrich: Vor 1100 Jahren wurde der Heilige zum Bischof geweiht, vor 1050 Jahren ist er gestorben.

Aktuell konnten die Organisatoren in der Kirche für „Klang“ das 2019 gegründete gemischte Gesangsquartett „Quadraton“ und das seit 2013 zusammen musizierende Posaunenquartett „P4“ präsentieren. Beide Ensembles haben ihre Ursprünge in Eresing. Das dritte K, das für Kunst steht, füllte Maximilian Mirlach mit Leben. Der Eresinger stellt bei jedem Konzert eine Freskendarstellung und ihre Entstehungsgeschichte vor.

Musik von Richard Wagner und Anton Bruckner zum Ulrichsjahr in Eresing

Den musikalischen Auftakt des von Johann Müller moderierten Abends machte Quadraton mit zwei Chorsätzen von Helge Burggrabe. Der zeitgenössische Komponist ist, das war bei dem Vortrag herauszuhören, der Gregorianik verbunden. Es folgte ein ebenfalls zeitgenössisches Ave Maria. P4 servierte als erstes den Pilgerchor aus Richard Wagners "Tannhäuser", gefolgt von einem fröhlichen Scherzo. Das Ave Maria des vor 200 Jahren geborenen Anton Bruckner ist eine der drei bekanntesten Motetten des österreichischen Komponisten. Das Arrangement für Posaunenquartett ließ das Geheimnisvolle des Chorsatzes nicht voll zur Geltung kommen, was nicht das Problem der vier hervorragenden Bläser war.

Das Fischwunder des heiligen Ulrich hat der Weißenhorner Maler Martin Kuen auf einem Deckenfresko in der Eresinger Pfarrkirche in Szene gesetzt. Foto: Maximilian Mirlach

Danach war die Kunst an der Reihe. Maximilian Mirlach stellte das Deckenfresko über der Uhr vor. Der aus Weißenhorn stammende Rokokomaler Martin Kuen hat hier die Sage vom Fischwunder künstlerisch verarbeitet. Das Bild zeigt Bischof Ulrich und seinen Freund Bischof Konrad beim Mahl. Ein Bote des bayerischen Herzogs hatte eine Nachricht überbracht, als Dank erhielt dieser ein Stück Fleisch. Am folgenden Tag, einem Freitag, sprach der Bote bei seinem Dienstherrn vor und wollte mit dem Fleisch beweisen, dass Bischof Ulrich sich nicht an das Freitagsgebot hält. Das Wunder: Das Fleisch hatte sich in einen Fisch verwandelt. Das sei der Grund, erklärte Maximilian Mirlach, dass Ulrich oft mit einem Fisch dargestellt werde.

Pfarrer Michael Kammerlander spielt eine Orgelimprovisation

Zusätzlich konnte der Kunstkenner von einer Besonderheit, einer neuen Erkenntnis berichten. „Besucher aus Weißenhorn ließen sich durch die Kirche führen und einer von ihnen versicherte glaubhaft, dass sich der Künstler Martin Kuen in Gestalt des Bischofs Konrad auf dem Fresko verewigt hat.“ In der Folge verpackte Michael Kammerlander, seit Herbst 2023 Pfarrer in Eresing ist, das Fischwunder in eine Orgelimprovisation. Er sei ja kein Organist, komme vom Klavier, sagte dieser und empfahl den Zuhörerinnen und Zuhörern deshalb, nicht speziell auf die Orgel, sondern auf die Gesamtstruktur zu achten. Die Improvisation gelang als feinfühlige Meditation zum Fischwunder.

Danach begeisterte Quadraton mit Bekanntem: Alta Trinita Beata, Wer nur den lieben Gott lässt walten und Verleih uns Frieden gelangen zu Zeugnissen großer Frömmigkeit. Das Quartett überzeugte bei den fließenden Chorsätzen. Das Posaunenquartett präsentierte beim zweiten Auftritt eine hinreißende Mischung aus fröhlich Flottem, einem sehr soften Liebeslied und dem Abendsegen aus "Hänsel und Gretel". Der nochmalige Auftritt von Quadraton wurde zu einem absoluten Höhepunkt: Ein traditionelles Spiritual, bei dem die beiden Frauen des Ensembles „das Sagen“ hatten. Sopran und Alt nahmen die Rolle des Vorsängers ein, was anfänglich gewöhnungsbedürftig, aber doch sehr überzeugend klang. Gemeinsamer Abschluss des gelungenen Abends war „Bleib bei uns Herr“.

Die nächsten beiden Konzerte der Reihe sind am 13. April und am 15. Juni, jeweils um 19 Uhr in Sankt Ulrich in Eresing.