Eresing: Von der Seilzuganlage zum elektronischen Schießstand

Der Eresinger Schützenverein "Gemütlichkeit" freut sich über seine neue elektronische Schießanlage. Nach der Segnung wird er am 10. März allen Interessierten vorgestellt.

Immer mehr Schützenvereine bauen ihren alten Schießstand in einen elektronischen Schießstand um. Auch in Eresing ist das digitale Zeitalter beim Schützenverein „Gemütlichkeit“ angebrochen, so Schützenmeister Roland Höß. Nun gibt es acht neue Schießstände inklusive eines modernen Laserstands, die am Sonntag kirchlich gesegnet wurden.

38 Personen, die mitgeholfen und gespendet haben, um die alte Seilzuganlage zu elektronischen Schießständen umzurüsten, wurden auf einer gravierten Tafel verewigt. Mitte November wurde der erste Schießabend auf der neuen Anlage mit einem Königsschießen begonnen.

Nach dem Umbau des Schützenheimes entschloss sich der Vorstand, die Anlage wiederum kirchlich segnen zu lassen, obwohl das Schützenheim beim Alten Wirt schon 2000 geschehen war. Jetzt wurde die modernisierte Anlage der Gnade Gottes anvertraut, mit der Bitte, dass dort niemals jemand zu Schaden kommen möge, so Höß.

Bevor Pater Franziskus Köller aus St. Ottilien den Segen erteilte, wurde bei einem Gottesdienst in der Pfarrkirche der verstorbenen Mitglieder gedacht. Nach dem kirchlichen Akt überreichte Thomas Klotz von der VR-Bank Landsberg-Ammersee einen Scheck im Wert von 1000 Euro.

Der Eresinger Schützenverein veranstaltet einen Tag der offenen Tür

Damit sich alle ein Bild und Funktion des neuen Schießstandes machen können, lädt der Schützenverein am Sonntag, 10. März, zu einem Tag der offenen Tür zwischen 13 und 17 Uhr ein. Für Fragen zu dem neuen System stehen Mitglieder des Vereins Rede und Antwort. Zur Stärkung bietet der Schützenverein Kaffee und Kuchen an.

Gegründet wurde der Schützenverein am 1. Dezember 1907 im Gasthaus beim Oberen Wirt Matthäus Waldmann – heute Gasthaus Wiedmann. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Schützenverein 1950 als Unterabteilung des FC Eresing – heute TSV Eresing – wiedergegründet. 1958 wurde die Fahne geweiht, die heute noch zu Anlässen präsentiert wird.

1994 zog man vorübergehend in das Schützenheim „Moosstüberl“ bei der Firma Loy um, bis man nach Ausbau des neuen Schützenheims im Jahre 2000 im Keller des Dorfgemeinschaftshauses beim Alten Wirt ein neues Zuhause fand. 2007 feierte der Schützenverein sein 100-jähriges Bestehen.