Hoher Schaden nach Missachtung der Vorfahrt in Eresing

Beim Ausfahren aus einem Grundstück in Eresing übersieht eine Frau ein anderes Auto. Der Sachschaden beläuft sich auf eine fünfstellige Summe.

Zum Zusammenstoß zweier Autos kam es am Samstagmittag in der Beuerner Straße in Eresing. Eine Fahrzeugführerin übersah beim Ausfahren aus einem Grundstück eine von rechts kommende, vorfahrtsberechtigte PKW-Fahrerin. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Der an den Fahrzeugen entstandene Sachschaden beläuft sich nach Schätzung der Polizei Landsberg auf jeweils 5000 Euro. (AZ)