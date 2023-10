Kaltenberger Eisenbahnfreunde laden zu den 18. Modelleisenbahntagen

Spaß für Freunde des gepflegten Modellbaus bietet eine Ausstellung in Eresing, die im November stattfindet. An zwei Tagen gibt es eine Menge zu sehen.

Seit 2004 organisieren die Kaltenberger Eisenbahnfreunde die Modelleisenbahntage. Zunächst in der Ritterschwemme auf Schloss Kaltenberg und seit 2018 beim Alten Wirt in Eresing. Die Veranstaltungen 2020 und 2021 mussten wegen coronabedingt abgesagt werden. 2022 kamen wieder viele Besucher und auch in diesem Jahr hoffen die Veranstalter auf regen Zuspruch. Traditionell finden die Modelleisenbahntage immer am zweiten Wochenende im November statt, heuer also am Samstag, 11. und Sonntag, 12. November. Es sind im Übrigen die 18. Modelleisenbahntage der Kaltenberger Eisenbahnfreunde. Zu sehen gibt es an diesem Wochenende eine abwechslungsreiche Mischung von Modelleisenbahnen verschiedener Spurweiten. Die meisten Anlagen waren laut Pressemitteilung bisher nicht in Eresing zu sehen. Weitere Informationen zu den Modelleisenbahntagen gibt es unter www.kaltenberger-eisenbahnfreunde.de. (AZ)