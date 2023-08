Als die Windacher Kinder nach Eresing zur Schule gingen

Im Zusammenhang mit einer Heirat wird 1623 erstmals eine Schule in Eresing erwähnt. Sie war auch die erste Bildungseinrichtung für das Nachbardorf Unterwindach.

2010 war die Zeit der Eresinger Schule endgültig zu Ende. Seither besuchen auch alle Grundschüler die Schule in Windach. Geht man ein paar Jahrhunderte zurück, war es genau umgekehrt. Wer aus Windach in den Genuss von Schulbildung kommen wollte, musste ins benachbarte Eresing gehen. Dort gab es bereits verhältnismäßig früh eine Schule, erstmals erwähnt wurde sie am 2. August 1623. Das ist jetzt genau 400 Jahre her.

Die Nachricht von der Schule in Eresing findet sich übrigens in einem ganz anderen als einem schulischen Zusammenhang. In den Pfarrmatrikeln, die seit dem 16. Jahrhundert geführt werden, um Taufen, Eheschließungen und Beerdigungen zu protokollieren, wird am 2. August 1623 ein Wilhelm Ruest als Trauzeuge genannt. Und zugleich war er der örtliche Schulmeister.

Schulen gab es zunächst in den Pfarrdörfern wie Eresing

Dass es in Eresing eine Schule gab und nicht in Windach, dürfte darin begründet sein, dass anders als Windach Eresing ein Pfarrort war. Die Pfarrer kümmerten sich zunächst auch um den Schuldienst. 27 Jahre zuvor hatte Franz Füll die Hofmarken Windach und Eresing erworben.

So kannte man die alte Schule in Eresing, bevor auf dem Platz das KultuRathaus errichtet wurde. Foto: Thorsten Jordan/Archiv

Die Pfarrei bestand in Eresing. Windach hatte noch keine eigene Pfarrei. Gerade dies ist wohl der Grund, dass die Schule in Eresing eingerichtet wurde, da sich zunächst auch die örtlichen Pfarrer um den Schuldienst kümmerten, wobei der Unterricht oft auch Sache der Mesner war. Dieser Zusammenhang besteht auch in Eresing: Die alte Schule war das alte Mesnerhaus (frühere Hausnummer 68). Heute befindet sich an der gleichen Stelle das KulturRathaus von Eresing.

Wie die Tochter des Schullehrers wieder gesund wurde

Von dem im Jahre 1623 erwähnten Schulmeister Wilhelm Ruest wird auch von einem Wunder in Zusammenhang mit dem Ulrichsbrunnen berichtet. So sei seine Tochter Katharina an Leibgrimmen und Rückenweh schwer erkrankt gewesen, habe sich zum Ulrichsbrunnen begeben, dort das Wasser getrunken, einen Wachsgürtel und drei Kreuzer geopfert und so sei sie gesund geworden.

Lesen Sie dazu auch

Aus einem Visitationsbericht von 1783 (Lehrer war damals Joseph Anton Frietinger) geht hervor, dass zu dieser Zeit 69 Kinder die Schule in Eresing besuchten. Sie kamen aus Eresing, Windach, Emming, Algertshausen, Machelberg und Pflaumdorf.

Aus Windach besuchten 1795 nur sechs oder sieben Kinder die Schule in Eresing

Obwohl 1771 Kurfürst Maximilian III. Joseph eine allgemeine Schulpflicht anordnete, kümmerte sich auf dem Lande kaum einer darum. Im Sommer hatten die Kinder auf ihren Höfen zu arbeiten und keine Zeit zum Lernen. So beklagte Eresings Pfarrer Staudacher im Jahre 1795 auch, dass die Sommerschule nur von zwei oder drei Kindern besucht wurde. In der Winterschule, die von Mitte Dezember bis Ende März währte, waren zumindest 15 bis 20 Kinder aus Eresing und sechs bis sieben Kinder aus Windach anzutreffen.

Dass die Eltern den Schulbesuch nicht gerade fördern wollten, hing wohl auch damit zusammen, dass pro Woche Schulbesuch eineinhalb Kreuzer je Kind aus Eresing zu bezahlen waren. Für die auswärtigen Kinder aus Windach fielen gar zwei Kreuzer pro Woche an.

Warum die Eresinger es nicht gerne sahen, dass in Unterwindach eine eigene Schule gebaut wurde

Und dennoch wuchs die Zahl der Schulkinder an. Der Grund: Kurfürst Maximilian IV. Joseph hatte per Verordnung vom 23. Dezember 1802 nun die gesetzliche allgemeine Schulpflicht eingeführt, demnach alle Kinder „vom 6ten bis wenigstens ins vollstreckte 12te Jahr“ zum Schulbesuch verpflichtet wurden. Im Jahr darauf, 1803, wurde zusätzlich zur Werktagsschule für die unter 12-jährigen die Sonn- und Feiertagsschulpflicht für die 12- bis 18-Jährigen eingeführt.

Mittlerweile war die Zahl der Schulkinder auf über 90 gestiegen. Eresing musste erweitern und in Windach mehrten sich die Stimmen für eine eigene Schule. Von Eresinger Seite wurde dies hingegen nicht unterstützt, bedeutete doch die Ausgliederung von Windach für den Eresinger Lehrer einen Einkommensverlust von um die 100 Gulden.

Dennoch wurde 1840 beschlossen, in Unterwindach eine eigene Schule zu errichten. Diese wurde am 18. Oktober 1841 im heutigen Raiffeisenweg/Haus Sonnenschein errichtet. So endete 1841 für die Windacher Kinder die im Jahre 1623 begonnene Schulzeit in Eresing.