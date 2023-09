Finning

Gemeinde wirft ein Auge auf den Platz vor der Kirche in Oberfinning

Plus Die Pfarrei Oberfinning will für die Sanierung von Heilig Kreuz auch Geld von der Gemeinde. Doch die Kommune hat auch ein Anliegen gegenüber der Kirche.

Von Dagmar Kübler

Drei Pfarrkirchen gibt es in der Gemeinde Finning: St. Jakobus in Entraching, Mariä Schmerzen in Unter- und Heilig Kreuz in Oberfinning, dazu kommen zwei größere Kapellen, St. Sebastian in Ober- und St. Willibald in Unterfinning. Seit Jahren engagiert sich auch die Gemeinde in Form von Zuschüssen zu den Renovierungen finanziell für die kirchlichen Gebäude. So waren in den Etat im vergangenen Jahr 81.000 Euro für die Renovierung von St. Jakobus und St. Sebastian eingestellt sowie 20.000 Euro für die Sanierung der Wege um die Kirche. Jetzt steht die Renovierung der Heilig-Kreuz-Kirche an.

Die Pfarreiengemeinschaft Windach hat dazu einen Antrag auf einen Zuschuss in Höhe von zehn Prozent der zuschussfähigen Kosten, diese belaufen sich auf 775.000 Euro, gestellt. Zusätzlich möchte die Pfarreiengemeinschaft einen Zuschuss von zehn Prozent auf den förderfähigen Anteil zur Sanierung der Fassade und des Glockenturms. Die Höhe der Kosten dafür ist bisher nicht bekannt. Dies sorgte im Gemeinderat, der über den Antrag zu entscheiden hatte, für kontroverse Diskussionen. Angestoßen wurden diese von Rainer Tief. Zum einen regte er an, dass von den zuschussfähigen Kosten, von denen sich der gemeindliche Anteil von zehn Prozent berechnet, die von anderen Stellen gewährten Zuschüsse zuerst abzuziehen seien. Hintergrund der Anregung war, dass sich dadurch die Kosten für die Gemeinde reduzieren könnten.

