In der Sonnenstraße von der Sonne geblendet: Unfall in Finning

Schlechte Sicht in Finning: Autofahrer kommt von der Fahrbahn ab und erfasst einen Mann auf dem Grünstreifen.

In der Sonnenstraße in Unterfinning hat sich am Donnerstag gegen 16.15 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet. Auslöser war laut Polizeibericht die tief stehende Sonne, die einen 78-jähriger Autofahrer aus Dießen blendete, als er von Schondorf kommend auf der Sonnenstraße fuhr.

Etwa 500 Meter nach dem Ortseingang kam er mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab. Unglücklicherweise stand ausgerechnet dort im Grünstreifen ein 35-jähriger Anrainer, der eine Hecke schnitt: Er wurde vom Wagen des 78-Jährigen erfasst und etwa zwei Meter weitergeschleudert. Das Fahrzeug kam letztlich durch den Aufprall an einem Holzmasten zum Stehen. Der Anwohner wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt, kam aber vorsorglich in ein Krankenhaus. Der Gesamtschaden wird auf rund 8500 Euro geschätzt. (lt)

