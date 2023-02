Ist der Finninger Kindergarten eine Geheimsache?

Plus In Finning geht es um die Frage, wer künftig Träger des Kindergartens ist. Im Gemeinderat wollen manche darüber weiter hinter verschlossenen Türen diskutieren.

Soll die Gemeinde die Trägerschaft für den Kindergarten abgeben? Das wird im Finninger Gemeinderat derzeit hinter verschlossenen Türen diskutiert. Als jetzt Bürgermeister Siegfried Weißenbach das Thema öffentlich zur Sprache bringen wollte, kippte der Gemeinderat den Punkt von der Tagesordnung.