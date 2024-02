Straße von Finning nach Schöffelding wird gesperrt

Ab 11. März wird die Kreisstraße zwischen Unterfinning und Schöffelding zeitweise nicht befahrbar sein. Das hat mit der im Sommer geplanten Sanierung zu tun.

Die Kreisstraße von Schöffelding nach Unterfinning wird ab Montag, 11. März, gesperrt, meldet das Landratsamt. Grund dafür sind vorbereitende Arbeiten für die Erneuerung der Fahrbahndecke im Sommer. Konkret werden von den Bayerischen Staatsforsten und der Stadt Landsberg als dortigen Waldbesitzern am Straßenrand Rodungsarbeiten durchgeführt, so der Sprecher des Landratsamts, Wolfgang Müller.

Mit Schildern warnt der Landkreis vor Straßenschäden zwischen Unterfinning und Schöffelding. Foto: Thorsten Jordan

Bereits vor längerer Zeit hat das Landratsamt Schilder aufgestellt, die vor Straßenschäden zwischen Unterfinning und Schöffelding warnen. An den Straßenrändern sind auch schon größere Haufen von abgeschnittenen Gehölzen zu sehen. Zwischen 11. und 16. März folgen weitere Baumfällarbeiten entlang der Straße. Sie sollen an zwei Tagen jeweils von 9 bis 17 Uhr ausgeführt werden. Der Verkehr wird in Richtung Lindau über die Staatsstraße nach Schwifting und von dort zur Anschlussstelle Landsberg-Ost und in Richtung München über die Staatsstraße zur Anschlussstelle Greifenberg umgeleitet.

Straßensanierung bei Finning dürfte über zwei Millionen Euro kosten

Bis dann aber tatsächlich der 3,9 Kilometer lange Straßenabschnitt zwischen dem Ortsausgang von Unterfinning bis zum Abzweig zu den Kiesgruben südlich der Autobahn saniert wird, dauert es noch ein paar Monate. Die Fahrbahndecke werde voraussichtlich von Juli bis Oktober erneuert, so Müller. Der Landkreis hat dafür im Haushalt mehr als zwei Millionen Euro vorgesehen. "Es wird fast eine reine Oberbauverstärkung", erklärt der Sprecher, nur an einigen Stellen werde es leichte Veränderungen im Gefälle geben. (AZ)

