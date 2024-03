Trotz Überschuss wird in Finning das Wasser teurer

Der Finninger Gemeinderat sprach sich dagegen aus, den Wasserpreis zu senken. Die Verwaltung kalkulierte noch einmal. Jetzt müssen die Finninger tiefer als bisher in die Tasche greifen.

Nach Widerstand im Gemeinderat, den Wasserpreis abzusenken, um zu viel eingenommene Gebühren den Bürgern darüber wieder zurückzuerstatten, musste die Verwaltung bei der Kalkulation noch einmal Hand anlegen. Nun müssen die Finninger beim Wasser tiefer in die Tasche greifen.

Viele Gegenreden gab es bei der Diskussion über die künftigen Wasserpreise in einer der vergangenen Sitzungen im vergangenen Jahr. Der Grund: Knapp 89.000 Euro wurden in der vergangenen Kalkulationsperiode der Wasserpreise zu viel eingenommen. Als Grund dafür nannte die Geschäftsstellenleiterin der Verwaltungsgemeinschaft Windach, Ulrike Lang, damals auf Nachfragen aus dem Gemeinderat, dass die tatsächlich angefallenen Kosten, beispielsweise bei Reparaturen bei Wasserrohrbrüchen oder den Energiekosten, niedriger ausgefallen seien als angenommen. Lang wies darauf hin, dass Finning gesetzlich dazu verpflichtet sei, Überschüsse im nächsten Kalkulationszeitraum an die Bürger zurückzugeben. Dieser umfasst die Jahre 2024 bis 2026. Deshalb sollte der Kubikmeterpreis von 80 auf 70 Cent gesenkt werden.

Der Gemeinderat verweist auf die künftigen Investitionen bei der Wasserversorgung

Aufgrund der großen zu erwartenden Investitionen in die Wasserversorgung hielten einige Gemeinderatsmitglieder und auch Bürgermeister Siegfried Weißenbach eine Absenkung des Wasserpreises jedoch nicht für sinnvoll.

Da der Wasserpreis stets das Ergebnis einer Kalkulation mit vielen Parametern ist, regte Dr. Franz-Xaver Boos seinerzeit an, auch die Kosten des noch einzustellenden Bauhofmitarbeiters, der primär für Wasserangelegenheiten zuständig sein wird, zu berücksichtigen und ebenso die Kosten seiner Ausbildung. Zudem riet er dazu, kalkulatorische Zinsansätze einzusetzen und Wiederbeschaffungszeitwerte in der Kalkulation anzugeben. Ziel der vielen detaillierten Vorschläge war, die anzusetzenden Kosten zu erhöhen, um einer Wasserpreissenkung möglichst entgegenzuwirken, mit dem Ziel, die Bürgerinnen und Bürger nicht mit einer späteren drastischen Erhöhung in Not zu bringen, wie es Boos formulierte.

Der Kubikmeter Wasser wird nicht um zehn Cent billiger, sondern um elf Cent teurer

Die Verwaltung kalkulierte nach. Das Ergebnis wurde nun präsentiert. Statt der von ihr vorgeschlagenen 70 Cent pro Kubikmeter Wasser müssen demnach ab diesem Jahr 91 Cent entrichtet werden. Die Grundgebühr bleibt mit 55 Euro für den kleinsten Nenndurchfluss gleich.

Der Herstellungsbeitrag ist mit 1,96 Euro je Quadratmeter Grundstücksfläche und 5,50 Euro je Quadratmeter Geschossfläche angesetzt. Dieser wird fällig, wenn zusätzliche Wohnflächen oder ein bislang nicht bebaubares Grundstück an die Wasserversorgung angeschlossen wird.

Ein privates Unternehmen soll sich um die technische Betriebsführung kümmern

Und noch einmal ging es in der Sitzung um das Wasser, genauer gesagt um die technische Betriebsführung der Wasserversorgungsanlagen. Dazu zählen alle technischen und verwaltungstechnischen Betriebsaufgaben. Am liebsten wäre es der Gemeinde, diese Aufgaben alleine zu stemmen. Jedoch werden aus Altersgründen in naher Zukunft Bauhofmitarbeiter ausscheiden, eine Fachkraft muss erst noch eine entsprechende Ausbildung durchlaufen. Bereits jetzt wird die technische Wasserbetriebsführung jedoch nicht regelkonform durchgeführt, bei einem Schadensereignis kann der Bürgermeister in Haftung genommen werden. Deshalb laufen seit Längerem Bemühungen, die Aufgaben in andere Hände zu legen. Anfragen an den Wassermeister in Dießen seien jedoch negativ verlaufen, berichtete Weißenbach. Auch ein kommunales Wasserversorgungsunternehmen habe es abgelehnt, diese Aufgaben zu übernehmen. So blieb dem Gemeinderat nur übrig, in den sauren Apfel zu beißen, und die Auslagerung der Aufgabe zu beschließen. Nun soll ein privates Versorgungsunternehmen im Rahmen einer Ausschreibung beauftragt werden.