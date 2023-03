Bürgerversammlung Fuchstal dreht sich um Finanzen und langsame Bürokratie

Plus Die Bürgerversammlung Fuchstal verdeutlicht: Die Finanzlage der Gemeinde ist mehr als rosig. Spektakuläres steht im Sommer an.

Nur einige Wortmeldungen gab es von den etwa 80 Anwesenden bei der Fuchstaler Gesamtbürgerversammlung in der Seestaller Gemeinschaftshalle. Breiten Raum nahmen die Rückblicke und die Erfolgsbilanzen ein. Denn trotz der zahlreichen Investitionen ist Fuchstal finanziell bestens aufgestellt. "Wir schauen, dass Geld reinkommt", meinte Bürgermeister Erwin Karg, denn er sehe die Gemeinde eher als einen Wirtschaftsbetrieb.

Sichtbares Anzeichen für das erfolgreiche Wirtschaften ist die Entwicklung der Schulden und Rücklagen, da stehen 6,5 Millionen Euro auf der Minusseite immerhin 10,8 Millionen Euro an Guthaben gegenüber. Das mache für jeden der mittlerweile 4223 Einwohner einen Überschuss von rund 1000 Euro. "Den erhalten Sie aber nicht ausgezahlt", meinte der Bürgermeister.

Überbordende Bürokratie und Bedenken verlangsamen Prozesse in Fuchstal

Zu den Rücklagen hinzurechnen müsste man noch die Beteiligungen der Gemeinde an der Windkraft in Höhe von insgesamt 6,4 Millionen Euro, deren ansehnliche Ausschüttungen zusammen mit den Einnahmen aus der Photovoltaik einen wichtigen Beitrag zum Gemeindehaushalt lieferten. Man betreibe mittlerweile neben den beiden Freiflächenanlagen über 19 Anlagen auf den Dächern, wies er hin. Sehen lassen können sich auch die Einnahmen aus der Gewerbesteuer in Höhe von 3,1 Millionen Euro, womit sie sich gegenüber dem Vorjahr (1,4 Millionen Euro) mehr als verdoppelt haben. "Den Betrieben, die sich bei uns angesiedelt haben, geht es einfach gut", kommentierte Karg diese Entwicklung.

Kritik übte er an der ausufernden Bürokratie. Im Landratsamt stelle man zehn Leute ein und in der Folge bräuchte man auch in Fuchstal zwei neue Stellen. Den Antrag für die Sanierung der Dorfmitte in Seestall mit der Gemeinschaftshalle, der ehemaligen Schule und dem Hoferhaus habe man im August des vergangenen Jahres gestellt und einen Baubeginn im kommenden Juni angepeilt. Er wisse allerdings nicht, ob man heuer überhaupt noch anfangen könne.

Wie Karg unserer Redaktion mitteilte, gebe es eine ganze Reihe an Bedenken der Behörden, nämlich bei der Baubiologie, wegen des Bleis im Schützenheim, der Fluchtwege, der Statik der Grenzbebauung, des Denkmalschutzes, der Barrierefreiheit und des Lärmschutzes an den Parkplätzen. Doch zumindest im Jahr 2026, das sei dann die letzte Bürgerversammlung, die er leite, komme man in der neuen Halle zusammen, versprach er an diesem Abend.

Neue Windkraftanlagen werden mit Spezialtransport nach Fuchstal gebracht

Spektakuläres kündigte Karg für den Sommer an. Die Flügel der neuen Windkraftanlagen kämen dieses Mal schon fertig montiert und seien damit 75 Meter lang. Um sie mit einem Spezialtransport mit Schwenkeinrichtung in den Gemeindewald zu bringen, müsste man vorher die Stromleitungen abbauen, erläuterte er. Ein Bürger habe ihm vorgeschlagen, einen Zeppelin für den Transport zu chartern, das sei aber vermutlich auch nicht billiger. Beim Einrichten der Zufahrten zu den Baustellen habe man eine Ordnungswidrigkeit begangen, gestand er ein, nämlich ein Keltengrab auf 70 Zentimeter angekratzt. Nun werde man beim Einpflügen der Mittelspannungsleitung von den neuen Windrädern zur Staustufe 11 denkmalschutzrechtlich begleitet. Ein Archäologe laufe dem Pflug mit der Taschenlampe hinterher, schilderte Karg, und schaue, was da zutage komme.

Für ihn nicht zugänglich sein werden die geplanten Lechtalboxen mit regionalen Produkten, da er kein Handy besitze, stellte der Bürgermeister fest, es sei denn, er breche in sie ein. Baubeginn für die zweite Kindertagesstätte sei eventuell schon heuer, so Karg weiter, und für die mittlerweile vierte Erweiterung der Mittelschule werde man zwei bis drei Millionen Euro investieren. Man sei aber noch auf der Suche nach Fördertöpfen. Denn man baue schließlich fast nichts ohne Zuschüsse, er fürchte aber, irgendwann müsse das Geld auch mal aus sein.

Geehrt wurden durch Bürgermeister Erwin Karg (von links) Manfred Rock, Christian Sauter, Klaus Sailer, Franz Schmalholz, Stefan Kaspar, Erwin Schlee, Rosmarie Farkas, Johann Hagenbusch, Erich Linder, Andreas Bemsel und Sebastian Welz. Foto: Andreas Hoehne

Die Anfragen der Anwesenden betrafen unter anderem die Lücke im Fußweg an der Josef-Schöner-Straße, die man nach dem Grundstückstausch bald schließen könne. Auch der Neubau der Hochspannungsleitung durch das Fuchstal, der Hebesatz der Grundsteuer, der erst nach Eingang aller Daten feststehe, und der scherzhafte Vorschlag, den Außenbereich des Dorfladens durch eine Enteignung zu vergrößern, waren Thema. Einem Seestaller, der zum "Blitzen" im Ort aufforderte, für den generell Tempo 30 gilt, entgegnete Karg, die Geschwindigkeitsbeschränkung sei nicht rechtmäßig und folglich wären auch Strafmandate unwirksam.

Zahlreiche Ehrungen gab es bei der Bürgerversammlung für langjährige Tätigkeit in Vereinen, nämlich für Johann Hagenbusch (Feuerwehr Leeder), Manfred Rock (Feuerwehr Asch), Erich Linder (Veteranenverein Leeder und Männerchor Fuchstal), Andreas Bemsel, Franz Schmalholz, Sebastian Welz (alle Trachtenverein Seestall), Christian Sauter, Stefan Kaspar, Erwin Schlee, Klaus Sailer (alle Feuerwehr Seestall) und Rosmarie Farkas (SV Fuchstal).