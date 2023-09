Fuchstal

18:00 Uhr

Ein Rotorblatt im Windkraftpark Fuchstal muss ausgetauscht werden

Plus Der Zeitplan sei durch die Panne nicht gefährdet, so die Verantwortlichen. Ein neues Rotorblatt soll noch im September angeliefert werden.

Abgeschlossen war seit einigen Wochen der spektakuläre Transport der 78 Meter langen Rotorblätter und der Turmaufbauten für die drei neuen Windkraftanlagen im Fuchstaler Gemeindewald. Autofahrern und Fußgängern dürfte zuletzt allerdings aufgefallen sein, dass die absoluten Halteverbotsschilder entlang der Transportstrecke auf der Bahnhofstraße und Weldener Straße in Leeder erneut aufgestellt worden sind. Grund dafür ist der Austausch eines beschädigten Rotorblattes.

Schaden am Rotorbaltt könne beim Abladen passiert sein

Dies bestätigte auf Nachfrage der Redaktion Pia Zordick vom Landsberger Ingenieurbüro Sing, das die Baumaßnahme begleitet. Man wisse nicht, bei welcher Gelegenheit es zu der Beschädigung gekommen sei, wies sie hin. In der Öffentlichkeit hatte man vermutet, dass es beim Abladen passiert sein könnte. Größere Auswirkungen auf den Baufortschritt habe diese Panne aber nicht, versichert Zordick. Denn das neue Rotorblatt für die dritte Windkraftanlage liege in Cuxhaven bereit und werde voraussichtlich spätestens in der kommenden Woche ins Fuchstal gebracht. Auf den Verkehrsschildern in Leeder wird das Halteverbot für den Zeitraum vom 8. bis 29. September befristet.

