Fuchstal legt Grundstücksgrößen im Baugebiet fest

Fuchstal Im Bereich "Am Kindergarten" in Fuchstal gibt es acht Bauplätze.

Von Andreas Hoehne

Eine besondere Verlosung steht demnächst im Fuchstaler Rathaus an. Unter 13 Interessenten werden acht Bauplätze ausgelost, die im Bereich „Am Kindergarten“ ausgewiesen werden. Über die Anzahl und die Größe der einzelnen Grundstücke hatten Fuchstals Gemeinderäte in ihrer jüngsten Sitzung entschieden. Zur Verfügung stand eine überbaubare Fläche von 3500 Quadratmetern. Hierzu stellte Bürgermeister Erwin Karg den Ratsmitgliedern vier Varianten der Aufteilung vor.

Diese stimmten alle darin überein, dass überwiegend Doppelhäuser entstehen sollen. Christoph Kneißl (FWG Leeder) reagierte mit der Bemerkung, er könne sich nicht vorstellen, dass jemand am Ratstisch denn unbedingt in einem solchen Gebäude wohnen wolle. Karg erwiderte, man sei angehalten, sparsam mit den Ressourcen umzugehen und wer unbedingt ein frei stehendes Haus haben möchte, müsse sich dazu eben ein Grundstück auf dem freien Markt besorgen. Dies allerdings mit beträchtlichen finanziellen Nachteilen, hier bezifferte Karg den Quadratmeterpreis auf 600 bis 700 Euro, die Gemeinde werde, so der Bürgermeister, für ihre Grundstücke voraussichtlich 280 Euro je Quadratmeter berechnen.

