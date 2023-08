Fuchstal

vor 23 Min.

Gemeinderat Fuchstal: Karg und Ruoff streiten erneut

Plus Die Einwände von Gemeinderat Wolfram Ruoff werden per Mehrheitsbeschluss abgelehnt. Dabei ging es auch um den Zukunftsrat.

Von Andreas Hoehne

Um die Frage der Nichtöffentlichkeit von Beschlüssen und einen daraus resultierenden Konflikt zwischen Bürgermeister Erwin Karg und Ratsmitglied Wolfram Ruoff ging es in der Sitzung des Fuchstaler Gemeinderats im Juli. Nachbeben davon waren noch in der jüngsten Sitzung zu spüren. Denn zur Abstimmung stand die Niederschrift des Bürgermeisters über den damaligen Verlauf, auf die Ruoff mit seiner eigenen Fassung reagiert hatte. Am Ende wurde Kargs Vorlage mit 9:4 Stimmen gebilligt.

Ruoff wurde zu einem Gespräch in kleiner Runde geladen

In Fuchstal wird die Sitzungsniederschrift von Karg selbst angefertigt, um zu vermeiden, wie es seinerzeit hieß, dass die zuvor damit betrauten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung Überstunden ansammeln und damit weniger Zeit für ihre eigentlichen Aufgaben hätten. Ruoff meinte nun, er habe ein Gedächtnisprotokoll zu dem betreffenden Tagesordnungspunkt "Zukunftsrat" erstellt und es auch damals anwesenden Zuhörerinnen und Zuhörern zum Lesen gegeben. Die hätten die Richtigkeit seiner Ausführungen bestätigt. Ruoff widersprach zudem Kargs Meinung, dass es sich bei den Abweichungen zwischen den beiden Versionen lediglich um Formulierungen handle.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

